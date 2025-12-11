Imaculado Coração de Maria renova protocolo de cooperação com a APEL

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria e a Escola da APEL renovaram esta quinta-feira, 11 de Dezembro, o protocolo anual de cooperação que visa apoiar actividades educativas e comunitárias na freguesia.

A cerimónia decorreu na sede da Junta e contou com a presença do presidente da freguesia, Pedro Araújo, do director-geral da APEL, Padre Fernando Gonçalves, assim como do director financeiro da instituição de ensino, José Vieira.

O protocolo estabelece apoios financeiros da Junta à APEL para diversas iniciativas pedagógicas, incluindo a desmaterialização de manuais escolares, prémios de mérito e atividades do Eco-Escolas, entre outras acções direccionadas ao percurso académico dos alunos.

Na ocasião, Pedro Araújo destacou a importância da APEL para a comunidade, sublinhando que a intervenção educativa da instituição "contribui para uma comunidade mais qualificada e preparada para os desafios futuros”.

O protocolo prevê mecanismos de execução, verificação de despesas e acompanhamento, garantindo que os fundos públicos são aplicados de forma transparente e em conformidade com o Regulamento de Apoio ao Associativismo da Junta.

Com esta renovação da parceria, a Junta de Freguesia afirma que reforça a educação "como prioridade estratégica, consolidando a relevância da APEL enquanto instituição de utilidade pública e membro activo da Comissão Social do Imaculado Coração de Maria".