Descubra o Egito: uma viagem ao coração da História

Embarque numa viagem fascinante ao Egito, onde a grandiosidade das Pirâmides de Gizé, a imponência da Esfinge e os tesouros do Museu Egípcio o transportam para o coração da civilização faraónica.

Descubra o Cairo islâmico e cristão, navegue tranquilamente pelo lendário Rio Nilo e visite templos icónicos como Edfu, Kom Ombo, Luxor e Karnak. Explore o misterioso Vale dos Reis, o magnífico templo de Hatshepsut e os colossos de Mémnon. Depois, termine com dias de puro relaxamento nas praias paradisíacas de Hurgada, banhadas pelas águas cristalinas do Mar Vermelho.

Com a Intertours desfrute de uma viagem completa que combina cultura, história, paisagem e descanso — perfeita para quem quer viver o melhor do Egito numa só experiência.

Egito | Essências do Nilo e Hurgada

Partidas: Lisboa ou Porto

Validade: 6 de Janeiro a 25 Dezembro 2026

Duração: 10 dias

Preço: desde 1 990€ por pessoa

Inclui: voo de linha regular em classe económica, estadia com pequeno-almoço no Cairo, Cruzeiro pelo rio Nilo com pensão completa, estadia com meia pensão em Hurgada (bebidas não incluídas), transporte de chegada e partida com assistência em espanhol, visitas e entradas conforme programa com guias locais em espanhol, taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a alterações legais e Seguro de viagem.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Tanto o preço como a disponibilidade deste programa estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting – 291 208 920 ou [email protected]

