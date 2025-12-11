Chega exige medidas imediatas para aliviar o trânsito no Funchal durante a época natalícia

Os vereadores do Chega na Câmara Municipal do Funchal defenderam esta quinta-feira, 11 de Dezembro, a adopção urgente de medidas excepcionais para responder ao aumento significativo do tráfego automóvel registado na cidade durante o período natalício.

Na reunião semanal do executivo municipal, Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas alertaram para a necessidade de actuar “já”, sem aguardar pela revisão global da mobilidade.

Segundo os vereadores, o objectivo é avançar com soluções “rápidas, eficazes e de implementação imediata”. Entre as propostas apresentadas estão a revisão temporária da sinalização em pontos críticos, ajustes nos sentidos de circulação e prioridades, o aproveitamento de vias alternativas para redistribuição do tráfego e a criação de corredores temporais de circulação. De acordo com o Chega, “pequenas alterações aplicadas com rapidez e bom-senso podem ter um impacto imediato, melhorando a mobilidade, garantindo maior segurança e minimizando transtornos para residentes, comerciantes e visitantes”.

Os vereadores apelaram ao executivo para que avance de forma urgente com estas medidas operacionais e pontuais, argumentando que a cidade deve estar preparada para o aumento de circulação característico desta quadra.

O partido na CMF voltou a alertar para o estado de abandono da Quinta Deão, no Funchal, afirmando que o espaço “continua sem qualquer intervenção municipal” e necessita de uma solução urgente, tendo transmitido preocupações de vários munícipes sobre segurança e degradação do local.

A situação da Estrada Nova do Ribeiro de Santana, em São Roque, foi igualmente destacada. Segundo o Chega, os problemas no pavimento e os constrangimentos de circulação chegam a impedir a passagem de autocarros, o que, afirmam, exige “intervenção imediata” para garantir condições de mobilidade e segurança.

Os vereadores asseguram que o partido continuará a apresentar propostas e a defender “respostas rápidas para os problemas do concelho”, reiterando que, para o Chega, “os munícipes estão sempre em primeiro lugar”.