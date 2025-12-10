Vereadores do CHEGA exigem actualização imediata do Plano de Trânsito

Os vereadores do CHEGA, na Câmara Municipal do Funchal, exigem a actualização imediata do Plano de Trânsito, que permanece desatualizado há cerca de 10 anos e já não responde às necessidades reais da mobilidade urbana.

"Num dia de chuva como o de terça-feira, a situação tornou-se novamente evidente: o trânsito no Funchal fica absolutamente caótico, com filas intermináveis e um colapso generalizado que afeta o quotidiano de milhares de residentes. Estamos no início do mês de Dezembro, período em que as festividades aproximam-se e em que naturalmente aumenta o fluxo automóvel — e, ainda assim, não existe qualquer resposta eficaz por parte do executivo municipal", indica nota à imprensa.

E prossegue: "Na freguesia de São Martinho, sobretudo junto às escolas e junto aos supermercados, é notório que, a partir das 18 horas, o trânsito se torna caótico, criando riscos de segurança e grandes dificuldades de circulação".

"O mesmo acontece na Freguesia de Santo António, onde a falta de planeamento tem provocado congestionamentos constantes em várias artérias da freguesia", acrescenta.

Diz ainda que "no centro da cidade, a situação agrava-se ainda mais: na Rua das Dificuldades, a criação recente de novos lugares de estacionamento está a atrapalhar completamente a passagem dos veículos, tanto os que sobem como os que descem". "Como consequência, a zona da Cruz Vermelha, nas proximidades da Cruz Vermelha Portuguesa, torna-se extremamente congestionada a partir das 18h, afetando a mobilidade numa das áreas centrais da cidade", salienta.

Perante este cenário, os vereadores do CHEGA defendem que é imperativo actualizar o Plano de Trânsito da Cidade do Funchal, introduzindo soluções modernas e eficazes que garantam um trânsito mais fluido; maior segurança rodoviária; uma gestão eficiente da circulação e uma cidade preparada para o aumento sazonal e diário de veículos".

Poe fim, diz que "a mobilidade no Funchal não pode continuar a depender de um plano antigo, desajustado e incapaz de responder aos desafios actuais".