Intensidade laboral per capita muito reduzida na RAM aumentou para 6,2%

A proporção da população na Região Autónoma da Madeira (RAM) com menos de 65 anos que, em 2024, vivia em agregados familiares com intensidade laboral per capita muito reduzida foi de 6,2%, revela hoje a DREM no Inquérito às Condições de Vida e Rendimentos das Famílias

Isto significa um aumento de 0,6 pontos percentuais (p.p.) face ao ano precedente, invertendo-se assim a tendência de descida deste indicador que se verificou em 2022 e 2023, mas posicionando-se como o segundo valor mais baixo da série disponível desde 2017 (5,6% em 2023).

Consideram-se em "intensidade laboral per capita (por pessoa) muito reduzida todas as pessoas com menos de 65 anos que, no período de referência do rendimento, viviam em agregados familiares em que a população adulta dos 18 aos 64 anos referiu ter trabalhado, em média, menos de 20% do tempo de trabalho possível (excluem-se os estudantes dos 18 aos 24 anos; os reformados e/ou pensionistas de velhice ou invalidez; e as pessoas inativas com 60-64 anos e que vivem em agregados cuja principal fonte de rendimento são pensões)", explica a DREM.

A média nacional foi de 4,9% (+0,1 p.p.). Por regiões, o valor mais baixo foi registado no Algarve (3,3%) e o mais elevado no Oeste e Vale do Tejo (7,0%).