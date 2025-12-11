Trânsito flui normalmente em dia de greve geral

Em dia de greve geral convocada pelas principais estruturas sindicais, o trânsito no Funchal flui normalmente, sem condicionamentos de maior. Há também diversos autocarros da Horários do Funchal a circularem, não existindo filas nas paragens.

As informações sobre as restrições das carreiras poderão ser consultadas através do canal do Whatsapp ou através da página do Facebook da Horários do Funchal.

Foram decretados serviços mínimos para a empresa de transporte público de passageiros.