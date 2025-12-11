UGT já admite nova greve geral se negociações não resultarem
Conforme escreve o Jornal de Notícias, o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, disse esta quinta-feira que está "totalmente disponível" para voltar à mesa das negociações com o Governo já a partir desta sexta-feira, mas avisa que "a greve nunca pode estar excluída" e admite uma segunda paralisação geral
À porta do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, Mário Mourão revelou que a adesão, segundo as contas da UGT, está acima dos 80% em todo o País. São números que reforçam a posição negocial da UGT e um caminho "para se aproximarem posições para se chegar a bom porto", afirmou Mário Mourão, segundo escreve o Jornal de Notícias.
Quanto a uma segunda greve geral, não a descartou: "A greve nunca pode estar excluída quando estamos a negociar, mas não está neste momento prevista nem pensada. A decisão será sempre dos sindicatos da UGT, portanto se as coisas não correrem bem vamos naturalmente ouvir os nossos sindicatos e os órgãos da UGT para saber o caminho a percorrer".
Mário Mourão pede ao Governo para "começar de novo" as negociações, pois até agora não viu "uma manifestação de vontade negocial" sincera.