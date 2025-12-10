Oficina de Ajudas Técnicas da Causa Social já apoiou cerca de 350 famílias

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, destacou, esta quarta-feira, a “resposta humana e solidária” da Associação Causa Social, através da Oficina de Ajudas Técnicas (OAT), um projecto criado em 2021 e que tem sido um pilar no apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.

Desde a sua criação, cerca de 350 famílias já beneficiaram dos 86 equipamentos desta Oficina, dos quais se destacam: camas articuladas, cadeiras de rodas, entre demais equipamentos de apoio à motricidade, refere a assessoria de imprensa da Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude.

Foi no âmbito do convívio de Natal da Oficina, que reuniu técnicos, utentes e direcção da Causa Social que a secretária regional, acompanhada pela Presidente da Associação Causa Social, Maria Martins, e pela Coordenadora da Oficina de Ajudas Técnicas, Luciana Gonçalves, destacou a importância do projecto e o seu impacto social:

“Esta Oficina é um exemplo de como a partilha de conhecimentos e experiências entre técnicos e utentes fortalece as relações intergeracionais e contribui para uma sociedade mais inclusiva. É um trabalho fundamental, que complementa a ação da Segurança Social, garantindo que, mesmo quando os recursos do banco de ajudas técnicas são insuficientes, as famílias não ficam desprotegidas. Paula Margarido

A OAT conta com 12 elementos, entre ajudantes de ação direta, psicomotricistas, psicólogos e uma animadora sociocultural que trabalham neste espaço, convertido em segunda casa para os 20 utentes que por aqui passam, diariamente.

Para além do acompanhamento disponibilizado nas instalações localizadas no Conjunto Habitacional da Nazaré, é realizado ainda o acompanhamento ao domicílio a 90 idosos com vista ao tratamento de cuidados básicos de higiene.

“Mais do que um serviço, é uma resposta humana e solidária que faz a diferença na vida de quem mais precisa, não só através dos equipamentos que disponibiliza a quem mais necessita, como pela riqueza do capital humano aqui presente e que disponibiliza o seu tempo e dedicação a cada um dos 20 utentes que passam nesta casa diariamente. Quero felicitar toda a equipa pelo trabalho desenvolvido e desejar a todos um excelente Natal”, concluiu Paula Margarido.