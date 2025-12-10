"Uma pena de prisão não põe em causa a dignidade humana", diz Ireneu Barreto

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, disse que "é importante realçar que uma pena de prisão não põe em causa a dignidade humana".

"A reclusão é uma condição transitória, não um estigma para toda a vida; paga a vossa dívida para com a sociedade, sois cidadãos com todos os direitos e deveres dos demais", afirmou por ocasião da Festa de Natal de 2025 no Estabelecimento Prisional do Funchal. E acrescentou: "Considero mesmo que, neste período que certamente é penoso e doloroso para todos vós, há também uma oportunidade para repensar todo o trajecto de vida".

Além disso, realçou o "importante papel ressocializador de um moderno estabelecimento prisional".

Graças ao trabalho que, com grande profissionalismo, é feito por todos neste estabelecimento, nomeadamente os técnicos de reinserção e os guardas prisionais, e que pretende, mais do que punir, criar condições para um regresso bem sucedido à vida em comunidade preparar para uma nova relação com a sociedade". Ireneu Barreto

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira incentivou ainda os reclusos a inscreverem-se para exercer, a partir daquele estabelecimento prisional, os seus direitos eleitorais, no âmbito das eleições presidenciais que se realizam em Janeiro.