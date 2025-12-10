Portugal reafirma compromisso numa sociedade mais justa, inclusiva e solidária

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) reafirmou hoje o seu compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária a propósito do Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Numa nota publicada na rede social Facebook, o MNE reafirma igualmente o seu compromisso com a proteção de todos os direitos humanos.

"Hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos e 77 anos após a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os valores da liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana permanecem inegociáveis", é referido na nota.

O MNE sublinha ainda que "defender os direitos humanos é uma responsabilidade coletiva", visando "construir um futuro melhor para todos".

Esta data instituída pela ONU destina-se a assinalar a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) em 10 de dezembro de 1948.