Educação promove seminário 'Construir a Equid@de com o Digital'

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, promove, no dia 3 de Dezembro, o seminário 'Construir a Equid@de com o Digital', com início às 9 horas, no Museu de Electricidade – Casa da Luz.

Esta iniciativa, da Direcção de Serviços da Educação Especial, integra um programa diversificado de actividades que incluem espaços de intervenção, reflexão e debate, entre outros e que assinala o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a 3 de Dezembro, e o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, a 9 de Dezembro.

Neste âmbito, no dia 3 de Dezembro, será possível assistir a um momento musical protagonizado pela Direcção de Serviços de Educação Artística, seguindo-se a cerimónia de entrega de prémios do concurso 'Construir com o Digital… Gigabytes de Inclusão'.

O programa prevê a conferência 'Tecnologia sem limites – Um futuro onde todos podem participar', com intervenções de Eduardo Fermé, professor catedrático da Universidade da Madeira, e Luís Gaspar, director de serviços de Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem. De seguida terá lugar a mesa-redonda 'Conversas com Arte', que reunirá representantes de associações e/ou projectos artísticos inclusivos, designadamente, Henrique Amoedo, da Associação dos Amigos de Arte Inclusiva – Dançando com a Diferença, Marco Canelas Vieira, da Companhia 48 do Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, Sofia Faria, do Serviço Técnico de Educação Especial e Catarina Canhoto, da EB1/PE/C Eng. Luís Santos Costa.

No período da tarde, decorrerá uma exposição interativa, a cargo da Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas (DAAT), seguida do Painel 'Quebrando Barreiras: A tecnologia como ferramenta para a acessibilidade', com Graça Faria, Tiago Abreu e Fábio Martins, da DAAT, e Tânia Serrão, da Divisão de Recursos Educativos Digitais.

A sessão de abertura contará com a presença do director regional da Educação, João Costa e Silva, da directora de serviços da Educação Especial, Glória Gonçalves e do director de serviços de Apoios Técnicos Especializados, Gonçalo Olim, entre outras entidades.

Todas estas iniciativas inserem-se nos objectivos do Ano Europeu da Educação para a Cidadania Digital.