Portugal decide com Brasil o primeiro campeão mundial feminino de futsal
A seleção portuguesa procura hoje conquistar a primeira edição do Campeonato do Mundo feminino de futsal, numa final em que irá defrontar o Brasil, no fecho da competição que decorre em Manila, nas Filipinas. O jogo que começou às 11:30 (hora em Lisboa).
O duelo luso-brasileiro irá definir quem ficará na história como o primeiro campeão mundial feminino, sendo que ambas as seleções chegam à decisão como as únicas só com vitórias nesta edição inaugural da competição.
Portugal, terceiro classificado do ranking feminino mundial, bateu Tanzânia (10-0), Japão (3-1) e Nova Zelândia (10-0) na fase de grupos, antes de eliminar a Itália nos quartos de final (7-2) e a Argentina (7-1) nas 'meias'.
Já o Brasil, líder da hierarquia, impôs-se a Irão (4-1), Itália (6-1) e Panamá (9-0) na primeira fase, para depois ultrapassar o Japão (6-1) nos 'quartos' e a tricampeã europeia Espanha (4-1) nas meias-finais.
Antes, às 09:30 (em Lisboa), espanholas e argentinas decidem o último lugar do pódio do Campeonato do Mundo, na PhilSports Arena.