Juíza Teresa de Sousa será a nova presidente da Comarca da Madeira

A juíza Teresa de Sousa vai ser a nova presidente da Comarca da Madeira. A decisão foi tomada na reunião plenária do Conselho Superior de Magistratura, que decorreu ontem, em Lisboa, segundo informação prestada ao DIÁRIO pelo actual juiz presidente, Filipe Câmara. A tomada de posse terá lugar no início do próximo ano.

Natural do concelho de Monção, no distrito de Viana do Castelo, Teresa de Sousa é juíza há 35 anos e está colocada há vários anos no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000), onde são julgados os crimes mais graves da Madeira.

O cargo de juiz presidente da Comarca da Madeira, criado com a reformulação do mapa judiciário, foi ocupado entre 30 de Abril de 2014 e 2 de Setembro de 2020 por Paulo Barreto e desde esta última data até ao presente momento por Filipe Câmara. Entretanto, este magistrado judicial madeirense foi promovido a juiz desembargador em meados de 2024, altura em que passou a integrar o quadro do Tribunal da Relação de Lisboa.

A comissão de serviço de Filipe Câmara terminava apenas em Agosto do próximo ano, tendo o juiz desembargador pedido a sua cessação antecipada.