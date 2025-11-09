Jihadistas executam jovem 'tiktoker' acusada de colaborar com o exército no Mali

Uma jovem 'tiktoker' maliana foi raptada na quinta-feira e executada em público na sexta-feira por jihadistas no norte do Mali, que a acusavam de colaborar com o exército, confirmaram hoje familiares, fontes de segurança e autoridades locais.

Mariam Cissé era conhecida pelas publicações sobre a cidade de Tonka, na região de Tombuctu, na rede social Tik Tok, tendo mais de 90 mil seguidores, de acordo com a agência AFP.

Segundo o irmão, a jovem foi "detida na quinta-feira pelos jihadistas", que a acusavam de informar as forças armadas sobre os seus movimentos.

"No dia seguinte, levaram-na de mota até à praça da Independência de Tonka e fuzilaram-na. Eu estava no público", relatou o irmão da vítima.

O Mali enfrenta desde 2012 uma grave crise de segurança marcada pela presença de grupos jihadistas ligados à Al-Qaida e ao Estado Islâmico, além de conflitos comunitários e de uma crise económica profunda.

Nas últimas semanas, o Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos (JNIM), ligado à Al-Qaida, impôs um bloqueio às importações de combustível, afetando até a capital Bamako e agravando a situação do regime militar.