GESBA acusada de provocar perdas de 10 milhões é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Estudo conduzido pela Associação de Bananicultores da Zona Oeste revela que a empresa pública está a vender banana abaixo do seu valor real. Produtores estão a devolver dinheiro por “erros administrativos”.

Degradação crescente no Fanal, para ler, ainda, na edição desta segunda-feira, 3 de Novembro. Especialistas fazem diagnóstico preocupante de uma área onde o verde está a dar lugar ao castanho. Quercus sugere a criação de trilhos “taxados” e desafia as entidades gestoras a “saírem dos gabinetes”.

Nota, também, para Matadouro do Porto Santo com desconto em hasta pública.

E, ainda, Região com menos 25% das vagas de especialidade. SESARAM não consegue, para o próximo ano, nenhuma vaga de pedopsiquiatria ou radiologia. Fica com um interno de Medicina de Urgência e Emergência.

Por fim, “já é tempo de a Madeira ter um novo estatuto”. Candidato presidencial António Filipe, afirma, em entrevista, que o Estado está em falta na questão do subsídio de mobilidade e a que a Constituição não está a ser cumprida nessa valência.

