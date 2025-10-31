Sobreviventes da bomba atómica protestam no Japão contra testes dos EUA

Uma organização japonesa de sobreviventes da bomba atómica, galardoada com o Nobel da Paz 2024, considerou "absolutamente inaceitável" o anúncio surpresa do Presidente dos Estados Unidos sobre o retomar dos testes de armas nucleares.

Na quinta-feira, Donald Trump ordenou ao Departamento de Guerra que "comece a testar" as armas nucleares norte-americanas, num anúncio em que se referiu aos "programas de testes realizados por outros países", mencionando a Rússia e a China.

O anúncio surgiu depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, ter ordenado um teste com um drone submarino com capacidade nuclear.

A ordem de Trump "contraria os esforços das nações de todo o mundo para construir um mundo pacífico sem armas nucleares e é absolutamente inaceitável", disse a organização Nihon Hidankyo, numa carta de protesto enviada à embaixada dos Estados Unidos no Japão e citada pela agência de notícias France-Presse.

O Prémio Nobel da Paz foi no ano passado atribuído à Hidankyo, composta por sobreviventes da bomba atómica. Durante a cerimónia, os representantes do movimento fizeram um apelo mundial para a abolição das armas nucleares.

As bombas atómicas lançadas pelos Estados Unidos sobre as cidades japonesas de Hiroxima e Nagasaki, em agosto de 1945, mataram mais de 200 mil pessoas. São os únicos exemplos conhecidos do uso de armas nucleares em tempo de guerra.

Os sobreviventes, conhecidos como 'hibakusha', sofreram traumas físicos e psicológicos durante toda a vida, bem como discriminação relacionada com a condição de vítimas da bomba atómica.

Outras duas associações de sobreviventes sediadas em Hiroxima também emitiram declarações de protesto, exigindo "que não seja realizado qualquer teste deste tipo".

"Numa guerra nuclear, não há vencedores nem vencidos. Toda a humanidade perde", declararam conjuntamente o Congresso de Hiroxima Contra as Bombas Atómicas e de Hidrogénio (Hiroshima Gensuikin) e a Federação da Prefeitura de Hiroxima das Vítimas da Bomba Atómica.

"A desumanidade das armas nucleares é evidente na devastação verificada em Hiroxima e Nagasaki", acrescentaram, num comunicado enviado também à embaixada dos Estados Unidos.

O presidente da Câmara de Nagasaki também condenou a decisão, afirmando que "desrespeita os esforços de pessoas em todo o mundo que derramaram sangue e lágrimas por um mundo sem armas nucleares".

"Se os testes nucleares fossem retomados imediatamente, isso não tornaria [Trump] indigno do Prémio Nobel da Paz?", questionou Shiro Suzuki, em declarações à imprensa, na quinta-feira.

Na terça-feira, a presidência dos Estados Unidos anunciou que a nova primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, tinha afirmado, durante um encontro com Trump, a intenção de nomear o líder norte-americano para o Prémio Nobel da Paz 2026.

Os Estados Unidos não realizam testes nucleares desde 1992.