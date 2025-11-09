Benfica "ao lado de Schjelderup" no caso da partilha de vídeos sexuais com menores

O presidente do Benfica assegurou hoje que o clube vai estar "ao lado de Schjelderup" no julgamento pelo crime de partilha de vídeos sexuais com menores que o futebolista vai ser alvo na Dinamarca.

"Claro que vamos estar ao lado de Schjelderup. O próprio já disse, e assumiu a responsabilidade, [que] fez uma coisa que não devia ter feito", assumiu Rui Costa, no Estádio da Luz, instantes após tomar posse para o novo mandato na liderança do clube.

O norueguês Andreas Schjelderup, futebolista do Benfica, divulgou no sábado que vai ser julgado na Dinamarca pelo crime de partilha de vídeos sexuais com menores, na altura em que atuava no Nordsjaelland, assumido a culpa, mas também arrependimento.

Numa longa publicação na sua página oficial na rede social Instagram, o jogador, de 21 anos, explicou que vai começar a ser julgado em novembro, num caso que remonta a 2023 e numa situação assume ter acontecido, mas sem conhecimento de que estava a praticar tal crime.

Na altura, o jogador estava no Nordsjaelland, mas já estava contratualmente ligado do Benfica, tendo regressado ao futebol dinamarquês por empréstimo.

"Conhecendo-o [como conheço], não o fez com maldade, mas fez. Portanto, nós cá estaremos para o apoiar, porque sabemos o miúdo que temos ali", concluiu Rui Costa.

O extremo norueguês assumiu "total responsabilidade", acrescentado que cooperou com a investigação desde o início, garantido que sempre disse a verdade e que espera ser sentenciado, embora com pena suspensa.

"Só vi os primeiros segundos do vídeo e não percebi o que acontecia depois. Um amigo meu disse-me imediatamente que era ilegal estar a partilhar e por isso apaguei logo. Na altura não pensei nas consequências, nem de estar a partilhar algo que poderia ser ilegal. Mas, deveria ter percebido a gravidade da situação", justificou.

Na mesma publicação, reconheceu que "provavelmente" será sentenciado.

"Gostava de poder voltar atrás no tempo e de poder corrigir o meu erro. Peço sinceras desculpas pelo meu erro", frisou o jogador.

Nascido em Bodo, no norte da Noruega, Andreas Schjelderup assinou pelo Benfica em 2022/23, depois de precisamente ter dado nas vistas no Nordsjaelland, emblema que viria novamente a representar em 2023/24.