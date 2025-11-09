Chega propõe Plano Nacional de Remigração

O grupo parlamentar do Chega na Assembleia da República deu entrada de uma proposta legislativa que cria o Plano Nacional de Remigração.

Conforme explica o partido em comunicado de imprensa, o dito plano corresponde a uma “estratégia estruturada para garantir o retorno aos países de origem de imigrantes ilegais, condenados por crimes ou que não comprovem meios de subsistência em Portugal”.

O Chega defende que se trata de uma iniciativa “decisiva para restabelecer a ordem, o respeito pela lei e a protecção do interesse nacional”.

Portugal “não pode ser um país onde se entra e permanece sem regras, sem deveres e sem compromisso com a sociedade”, reitera Francisco Gomes citado na mesma nota.

O deputado, eleito pelo círculo da Madeira, sublinha que a remigração “deixou de ser um tabu e deve ser assumida como uma estratégia séria e necessária para garantir segurança, coesão e sustentabilidade social”, assegurando que Portugal continue a “acolher quem trabalha e respeita a lei”, mas aja “com firmeza contra quem despreza o país ou vive exclusivamente do erário público”.