ONG denuncia maus-tratos e isolamento de presos políticos em prisão na Venezuela

A organização não-governamental (ONG) Encontro Justiça e Perdão (EJP) denunciou no sábado que tem recebido queixas de maus-tratos e isolamento de presos políticos na prisão de El Rodeo, na Venezuela.

"Temos recebido relatos de familiares de pessoas detidas por motivos políticos na prisão de El Rodeo, que expressam a sua profunda preocupação com situações de castigo, suspensão de visitas, isolamento e maus-tratos a alguns dos detidos, que incluem espancamentos, restrição de alimentos e tratamento humilhante", denuncia a EJP, em comunicado divulgado na sua conta na rede social X.

A ONG sublinha que acompanha as famílias nas preocupações e faz um "apelo urgente às autoridades para que garantam a integridade física, a vida e a dignidade de todas as pessoas privadas de liberdade" e para que terminem "todas as práticas que possam colocar em risco a segurança e os seus direitos".

"O nosso compromisso é proteger os mais vulneráveis e acompanhar os que sofrem incerteza e angústia pelos seus entes queridos. Apelamos a que sejam tomadas medidas imediatas para garantir condições seguras e humanas nos centros de detenção e reafirmamos que a vida, a integridade e a dignidade de cada pessoa devem ser sempre respeitadas", sublinha a ONG.

A EJP diz ainda que continuará atenta à situação, insistindo no apelo à transparência e ao respeito pelos direitos humanos.

Em 24 de outubro a Venezuela tinha 1.074 pessoas detidas por motivos políticos, segundo dados divulgados pela EJP.

Segundo a ONG, das mais de mil pessoas presas, 913 são homens e 161 mulheres.

Entre os detidos estão 49 estrangeiros, 171 funcionários das forças de segurança e 25 antigos membros, 12 ativistas, 546 civis, 227 elementos de organizações políticas, 20 jornalistas e 14 sindicalistas, de acordos com os dados divulgados pela EJP.

A EJP também já indicou que não tem informação oficial sobre o paradeiro de 176 pessoas detidas e que, entre os presos políticos, foram identificados 48 cidadãos venezuelanos com dupla nacionalidade.