Venezuela recebeu mais 283 migrantes venezuelanos repatriados dos EUA

A Venezuela recebeu na sexta-feira um novo voo com mais 283 migrantes repatriados dos Estados Uunidos, elevando para mais de 16.000 os venezuelanos que regressaram ao país ao abrigo do programa Grande Missão Retorno à Pátria (GMRP).

A chegada do novo voo foi confirmada pelo Ministério do Interior e Justiça (MIJ) da Venezuela, que precisou que se tratou do voo nº 82 do GMRP, que partiu de Texas, Estados Unidos, com 220 homens a bordo, 54 mulheres, e 9 crianças.

"É importante mencionar que, desde o reinício do Plano Retorno à Pátria, em fevereiro deste ano, mais de 16 mil compatriotas retornaram ao país como parte do esforço do Estado em apoio aos venezuelanos que estão detidos e perseguidos nos Estados Unidos", disse o MIJ através de um comunicado divulgado no Instagram.

Segundo as autoridades locais, "após o desembarque, os migrantes repatriados passaram por um túnel migratório, onde cada pessoa foi entrevistada e o respetivo caso analisado", tendo após isso, recebido assistência médica e conduzidos a casa pelas forças de segurança.

"O Governo venezuelano reitera o compromisso com a proteção e o bem-estar dos seus cidadãos, facilitando o seu regresso e garantindo que recebam os cuidados necessários ao chegarem ao país", conclui o comunicado.

Washington e Caracas chegaram a um acordo no final de janeiro para a retoma dos voos de repatriamento de venezuelanos deportados pelos EUA, depois de uma visita a Caracas do enviado especial do Presidente norte-americano Donald Trump, Richard Grenell.