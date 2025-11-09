Meta anuncia investimento de 600 MMUSD em IA nos próximos 3 anos nos EUA

A Meta Platforms, 'holding' (empresa de controlo) da Facebook, comunicou na sexta-feira que vai investir 600 mil milhões de dólares nos próximos três anos, nos EUA, em inteligência artificial (IA).

O presidente da 'holding', Mark Zuckerberg, comunicou a novidade nas redes sociais, depois de informar Donald Trump.

Em 22 de outubro, a Meta informou que ia fazer 600 despedimentos na sua unidade de IA para "agilizar operações", mas que a medida não ia afetar a recém-formada TBD Lab.

Por outro lado, a Meta anunciou a criação, juntamente com a Blue Owl Capital, de uma sociedade para adquirir e desenvolver o 'campus' de centros de dados Hyperion, no que vão investir 27 mil milhões de dólares.