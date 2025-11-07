Robert de Niro confia em Mamdani para recuperar América a Trump

O premiado ator e produtor norte-americano Robert de Niro, em Roma para receber o maior prémio da cidade, mostrou-se hoje confiante no recém-eleito presidente do município de Nova Iorque, Zhoran Mamdani, para recuperar a América a Trump.

"As pessoas estão a começar a perceber. Disse-o, vezes sem conta. 'Vamos ter esperança, vamos ter esperança... Usei estes termos: 'vamos esperar que aconteça, vamos esperar que alguma coisa mude'. Esperemos que alguém lhe faça frente. Mas ele (presidente norte-americano, Donald Trump) sempre escapou", disse.

De Niro, 82 anos e reconhecido pelos seus desempenhos em filmes clássicos como "Era Uma Vez na América", "O Padrinho II", "Touro Enraivecido" ou "Táxi Driver" e promotor do festival TriBeCa de Lisboa, falava no cinema Fiamma, inaugurando mais um dos hotéis da cadeia de que é sócio, este na Via Veneto, da capital transalpina.

"Mamdani é jovem e espero que possa conseguir aquilo que quer. Tem a energia e, de certa forma, ele até desafiou o Presidente, ao dizer 'ok, venha, estamos prontos, estamos cá, venha lá atrás de nós'. Temos de ser capazes de nos vermos livres deste horrível, monstruoso, Presidente", continuou.

Robert de Niro, descendente de imigrantes italianos nos Estados Unidos da América, declarou-se "envergonhado" por ser "representado por tal figura" (Trump), depois de ser agraciado com a 'Loba Capitolina' pelo presidente da Câmara Municipal de Roma, Roberto Gualtieri, em cerimónia à porta fechada.

O democrata Zohran Mamdani ganhou na terça-feira a autarquia de Nova Iorque, com apenas 34 anos, derrotando Andrew Cuomo, um experiente político que contava com o apoio de nomes como o ex-presidente norte-americano Bill Clinton ou o empresário e ex-autarca de Nova Iorque Michael Bloomberg.