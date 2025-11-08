Israel confirma entrega de corpo de refém israelo-argentino

Os restos mortais do refém entregues na sexta-feira à noite em Gaza pelos movimentos islâmicos palestinianos Hamas e Jihad Islâmica foram identificados como sendo do israelo-argentino Lior Rudaeff, anunciou hoje o exército israelita.

"Após concluir o processo de identificação pelo Instituto Nacional de Medicina Legal, em cooperação com a Polícia, o exército israelita informou a família de Lior Rudaeff, que ele tinha sido repatriado para ser enterrado", indica um comunicado militar.

Com dupla nacionalidade, o israelo-argentino Lior Rudaeff foi morto a 07 de outubro de 2023 em Nir Yitzhak enquanto tentava proteger o 'kibutz' com outros quatro habitantes no dia do ataque do Hamas que desencadeou a guerra em Gaza.

Rudaeff tinha 61 anos e o seu corpo foi levado nesse dia para Gaza para servir de refém.

Num comunicado, o Governo israelita de Benjamin Netanyahu afirmou que "partilha o mais profundo pesar com a família de Rudaeff e com todas as famílias dos reféns falecidos".

"O Governo trabalha com empenho e determinação, incansavelmente, para trazer de volta os restos mortais de todos os reféns para que recebam um enterro adequado no seu país", diz o texto.

Por isso, salienta, instou o Hamas a "cumprir os compromissos assumidos com os mediadores no âmbito do acordo e devolver os seus corpos".

"Não vamos poupar esforços até que todos tenham regressado, até ao último deles", concluiu.

Por seu lado, o Governo israelita libertou cerca de 2.000 palestinianos que se encontravam nas suas prisões e entregou 225 cadáveres, em conformidade com o acordo, no meio de acusações mútuas sobre violações do cessar-fogo, incluindo o encerramento contínuo da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, para a passagem de ajuda humanitária.

O exército israelita desencadeou uma ofensiva sangrenta contra Gaza após os ataques de 07 de outubro, que até à data causaram mais de 68.800 mortos e 170.600 feridos, conforme denunciado pelas autoridades de Gaza, controladas pelo Hamas, embora se tema que o número seja maior, uma vez que continuam a ser encontrados cadáveres nas zonas de onde as tropas israelitas se retiraram nos últimos dias.

Segundo o Governo israelita, o Hamas tem em seu poder cinco reféns, cinco cidadãos israelitas e um tailandês.

O Hamas tem relatado dificuldades em localizar os corpos dos reféns que permanecem no território devido à grande quantidade de escombros amontoados por dois anos de conflito e à falta de acesso a maquinaria pesada.

Israel acusa, no entanto, os islamitas de atrasarem deliberadamente a entrega destes corpos para evitar discutir o desarmamento, uma questão que deverá ser debatida com os mediadores internacionais quando as negociações para a segunda fase do acordo forem retomadas.

A trégua foi ameaçada em 28 de outubro, quando Netanyahu ordenou o bombardeamento do enclave palestiniano, no seguimento de dois incidentes com o Hamas.

A primeira fase do acordo, impulsionado pelos Estados Unidos com a mediação do Egito, Qatar e Turquia, inclui também a retirada parcial das forças israelitas do enclave e o acesso de ajuda humanitária ao território.

A etapa seguinte, ainda por acordar, prevê a continuação da retirada israelita, o desarmamento do Hamas, bem como a reconstrução e a futura governação do enclave.