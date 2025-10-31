Israel devolveu 30 corpos de palestinianos em troca de restos mortais de dois reféns
Israel devolveu hoje os corpos de 30 palestinianos ao Hospital Nasser em troca dos restos mortais de dois reféns israelitas que foram devolvidos na quinta-feira pelo Hamas, anunciou o centro médico.
"Os corpos de 30 prisioneiros palestinianos foram recebidos do lado israelita como parte do acordo de troca", afirmou o hospital, situado em Khan Yunis [no sul da Faixa de Gaza], à agência de notícias AFP.
No total, em troca de 15 corpos israelitas, foram devolvidos 225 corpos palestinianos de acordo com os termos do acordo de cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro.
Desde então, o Hamas devolveu também os restos mortais de dois reféns não israelitas, um tailandês e um nepalês.
O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou na noite de quinta-feira que os restos mortais devolvidos eram de Sahar Baruch e Amiram Cooper, ambos feitos reféns durante o ataque do Hamas em 07 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra entre Israel e o grupo islamita palestiniano.
O braço armado do Hamas, as Brigadas Al-Qassam, afirmou ter recuperado os corpos dos dois reféns israelitas na terça-feira e declarou que iria devolver um dos corpos.
No entanto, em virtude do bombardeamento israelita à Faixa de Gaza, que ocorreu desde a tarde até à madrugada de quarta-feira, o grupo militante adiou a entrega.
Noutras ocasiões, o Hamas devolveu corpos que não correspondiam a nenhum dos restantes reféns no enclave.
O incidente mais recente ocorreu na noite de segunda-feira, quando a milícia devolveu os restos mortais de um homem cujo corpo o Exército já tinha removido de Gaza em 2023.
Esta situação, somada ao facto de a descoberta do corpo ter sido orquestrada pelo Hamas e à morte de um soldado num alegado ataque dos islamitas no sul da Faixa de Gaza, tornou-se uma das justificações de Israel para bombardear Gaza na terça-feira, matando 110 pessoas, mais de metade mulheres e crianças, em ataques condenados pela ONU.