Israel confirma identidade de três corpos entregues pelo Hamas

O Centro Nacional de Medicina Legal de Israel confirmou hoje que os três corpos entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha em Gaza, no domingo, são dos reféns mortos Asaf Hamami, Omer Maxim Neutra e Oz Daniel.

"O Governo israelita partilha a profunda dor das famílias de Hamami, Neutra e Daniel e de todas as famílias dos reféns falecidos", refere-se num comunicado do gabinete do primeiro-ministro, acrescentando que "o Hamas é obrigado a cumprir as obrigações para com os mediadores e a repatriar os falecidos" no âmbito do acordo de cessar-fogo.

Com a devolução dos corpos pelo grupo islamita palestiniano, restam oito corpos de reféns israelitas na Faixa de Gaza.

Embora o Hamas não anuncie antecipadamente os restos mortais dos reféns que vai entregar, no domingo, ao indicar a entrega dos três corpos, divulgou imagens de um saco branco com o nome do coronel do Exército Asaf Hamami, bem como a carta de condução deste.

Hamami detém a mais alta patente - como coronel da Brigada Sul da Divisão de Gaza do Exército - entre os militares mortos pelo Hamas em 07 de outubro de 2023.

Nesse dia, o Hamas matou cerca de 1.200 pessoas e raptou outras 251 em território israelita.

As Brigadas Al-Qasam, braço armado do Hamas, afirmaram ter encontrado no domingo três corpos no sul de Gaza, que ordenaram que fossem entregues durante a tarde.

No sábado, a Cruz Vermelha - juntamente com as forças egípcias e membros da Al-Qasam - entrou em Beni Suhaila, leste de Khan Younis (sul), para procurar os corpos dos reféns. Beni Suhaila continua sob o controlo do exército israelita, uma vez que se situa além da linha amarela.

A linha amarela é a fronteira imaginária para a qual as Forças de Defesa de Israel (FDI) tiveram de se retirar quando o cessar-fogo entrou em vigor, e todo o território entre esta demarcação e a fronteira Israel-Gaza - um perímetro de mais de 50% do enclave - continua sob controlo das FDI.

Na sexta-feira, o grupo islamita palestiniano entregou três corpos à Cruz Vermelha que, depois de identificados em Israel, se verificou não pertencerem a nenhum refém.

No entanto, este facto não teve consequências, uma vez que o Hamas já tinha informado que não sabia ao certo a identidade dos corpos que estava a entregar.

Israel devolveu os três corpos a Gaza pouco tempo depois.