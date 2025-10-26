Noronha Lopes não desiste do Benfica e quer agregar os votos

O candidato pela lista F à presidência do Benfica, João Noronha Lopes, prometeu hoje trabalhar para agregar todos os votos, motivo pelo qual não irá desistir da campanha eleitoral e avançar para a segunda volta.

Noronha Lopes, que falava à imprensa junto à sua sede de campanha e depois do Benfica ter oficializado os resultados, deixou claro que irá manter a luta até ao fim.

"Não se desiste do Benfica e eu não desisto do Benfica. A minha energia, convicção e determinação são iguais às que tinha em junho quando apresentei a candidatura. É preciso obviamente dizer que este resultado não é o que gostaria, mas também é preciso referir que quase 60% dos benfiquistas não se reveem no rumo que o clube está a tomar", começou por dizer.

Com o ato eleitoral da segunda volta agendado para 08 de novembro, Noronha Lopes definiu já os próximos passos numa nova fase, com menos candidatos, onde haverá "menos ruído" e que irá "permitir uma discussão mais profunda" e "comparar ideias" para que os "sócios votem com mais consciência".

"Vou trabalhar para agregar os votos dos benfiquistas que não se reveem neste rumo, o rumo que está a ser trilhado por esta direção. Vou trabalhar com todos os benfiquistas que querem que exista uma evolução com tranquilidade", explicou.

Com a maioria dos votos atribuída a Rui Costa, no ato eleitoral deste sábado, Noronha Lopes quer agora unir o eleitorado do Benfica.

"Os sócios votaram e são soberanos. O que irei fazer é procurar agregar as pessoas. Nunca dei nenhum voto por adquirido e nunca dou um por perdido. A isto chama-se democracia. A segunda volta existe para que os sócios possam expressar uma maioria", afirmou.

Com isto, Noronha Lopes promete começar a campanha já esta segunda-feira onde, garante, tudo fará para que haja mais concentração nas ideias e nos projetos, sem querer revelar se dispõe de apoio dos outros candidatos.

"O que posso garantir é que vou a todos os cantos de Portugal, a todas as Casas do Benfica para ouvir os sócios. É isto que qualquer candidato vai fazer", rematou.

Rui Costa e João Noronha Lopes vão disputar a presidência do Benfica numa segunda volta, após serem os dois candidatos mais votados no ato eleitoral de sábado, anunciou hoje o clube através do site oficial.

O presidente em exercício teve 42,13% das preferências e Noronha Lopes recebeu 30,26%, pelo que vão discutir a presidência com vista ao quadriénio 2025-2029 num segundo escrutínio, agendado para 08 de novembro, depois de nenhum dos seis concorrentes ter recolhido a maioria dos votos (mais de 50%) necessária para eleger o presidente à primeira volta.

Luís Filipe Vieira (13,86%), anterior presidente, João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%) eram os restantes candidatos à liderança, naquele que foi o ato eleitoral mais concorrido da história do emblema lisboeta, com 85.710 votantes (correspondentes a um total de 1.767.676 votos), mais do dobro dos 40.085 do anterior, em 2021, em que Rui Costa derrotou Francisco Benitez.