Mais sismos sentidos na ilha Terceira após subida do alerta vulcânico

Dois sismos de magnitude 3,6 e 3,5 na escala de Richter foram sentidos na ilha Terceira, no âmbito da crise sismovulcânica em curso, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Num comunicado, o CIVISA disse que os abalos foram registados às 21:54 de quinta-feira (22:54 em Lisboa) e tiveram epicentro a cerca de três quilómetros e quatro quilómetros, respetivamente, de Santa Bárbara.

Num outro comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) menciona apenas um sismo, de magnitude 3,8, com epicentro próximo de Doze Ribeiras, registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores.

Os sismos foram sentidos em toda a ilha Terceira e também na ilha de São Jorge, tendo atingido a intensidade máxima V (escala de Mercalli Modificada) na parte oeste da ilha Terceira, referiu o CIVISA.

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com intensidade V, considerada forte, os sismos são sentidos fora de casa, as pessoas são acordadas, os líquidos oscilam e alguns extravasam, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados, as portas oscilam, fecham-se ou abrem-se, ao passo que os estores e quadros se movem e os pêndulos de relógios param ou alteram o estado de oscilação, de acordo com a descrição do IPMA na sua página da Internet.

Segundo a escala de Richter, os dois sismos registados nos Açores são classificados segundo a sua magnitude como pequenos (3,0-3,9).

Estes eventos inserem-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022, confirmou o CIVISA.

Horas antes, o coordenador do Gabinete de Crise do Instituto de Vulcanologia da Universidade dos Açores (IVAR), João Luís Gaspar, anunciou o reforço da monitorização do vulcão de Santa Bárbara, cujo alerta vulcânico subiu para V3.

"Estamos neste momento a fazer mais alguns trabalhos de campo e na próxima semana iremos proceder a algumas missões, que estamos a preparar, para a recolha de gases e de águas no perímetro do vulcão de Santa Bárbara", afirmou, em declarações à Lusa, o geólogo João Luís Gaspar.

O nível de alerta do vulcão de Santa Bárbara, na ilha Terceira, nos Açores, volta a subir para V3 (sistema vulcânico em fase de reativação), em que já tinha estado no verão de 2024.

Desde junho de 2022 que a atividade sísmica no vulcão de Santa Bárbara se encontra "acima dos valores normais de referência", tendo o evento mais energético ocorrido em 14 de janeiro de 2024, com magnitude de 4,5 na escala de Richter.

O nível de alerta vulcânico esteve em V3 entre junho e dezembro de 2024, mas desde então mantinha-se em V2 (sistema vulcânico em fase de instabilidade).

Segundo João Luís Gaspar, o nível de alerta foi elevado porque nos meses de setembro e outubro houve um incremento da atividade sísmica.