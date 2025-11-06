A 'fórmula' da democracia
Bom dia. Estas são as principais notícias e temáticas do dia nos jornais diários e revista semanal publicados nesta quinta-feira, 6 de Novembro de 2025.
Na revista Visão:
- "Quem tem medo do Bangladesh? A verdade sobre o povo e o país que a direita radical escolheu como alvo do seu discurso xenófobo e anti-imigração"
- "COP30. 0 grito da Amazónia para salvar o planeta"
No Público:
- "Subida automática das pensões supera inflação mas é a mais baixa desde 2023"
- "Médicos tarefeiros. Hospitais pedem diálogo ao Governo para evitar paralisação das urgências"
- "Tomada de posse. Pedro Duarte: 'Que o Porto nunca deixe de ser Porto'"
- "Clima. Desacordos enfraquecem União Europeia na COP30"
- "EUA. Mamdani faz história e democratas recuperam terreno"
- "Liga dos Campeões. Benfica desperdiçou tudo diante do Bayer e tem um pé e meio fora da prova"
- "Entrevista a Cura Mariano. Estado gasta mais de 750 euros por dia em sala 'digna' para julgar desembargadores"
No Jornal de Notícias:
- "Número de casos de legionela é o mais alto da última década"
- "Benfica 0-1 Leverkusen. Champions por um canudo"
- "Vila Real. Formação dos primeiros 40 médicos deve arrancar em 2026"
- "Alcobaça. Marca encontro com vizinho e mata-o a tiro por ciúmes"
- "Pedro Duarte quer 'uma cidade feliz, segura, onde se viva sem medo'"
- "Mau tempo. Inundações fecham igreja mais antiga do Porto"
- "Douro. EDP terá de pagar 335 milhões por negócio das barragens"
- "Nova Iorque vira à esquerda e elege 'mayor' socialista"
- "FC Porto. Presidente do Benfica 'no bolso' do Sporting. Villas-Boas ao ataque na véspera de desafio europeu"
- "Braga. Guerreiros recebem Genk com a ambição de fazer o pleno na Europa"
No Diário de Notícias:
- "Diploma sobre médicos tarefeiros estava previsto ir a Conselho de Ministros, mas não foi"
- "Belém do Pará. Novos espaços e velhos problemas na COP da teimosia de Lula"
- "Pré-publicação em exclusivo. Gouveia e Melo sobre o SNS: 'Demasiados príncipes e principados' e 'presa fácil para interesses instalados'"
- "Estados Unidos. Luta por um custo de vida acessível parece ser a chave para o sucesso democrata"
- "Relatório. Amnistia Internacional alerta: direito ao aborto está na mira de 'movimento transnacional'"
- "Entrevista. 'Não havia divagações': O que era governar com Cavaco Silva, segundo Miguel Cadilhe"
- "Operação Marquês. Ordem diz ser inadmissível recusa de prazo para advogado oficioso consultar processo"
- "Tiago Bettencourt. 'Se começasse hoje a fazer a música que faço, seria mais alternativo em termos de público'"
- "MotoGP. Álex Márquez aponta Miguel Oliveira ao título de Superbikes em 2026"
No Correio da Manhã:
- "Crime em Alcobaça. Empresário da construção abatido a tiro"
- "Benfica 0 B. Leverkusen 1. Benfica afunda na Champions"
- "Polémica. Villas-Boas ataca Rui Costa à beira das eleições"
- "Sporting. Hjulmand deixa italianos rendidos"
- "Jogam hoje. FC Porto e Sp. Braga com ambições da Liga Europa"
- "Zohran Mamdani. Imigrante muçulmano de esquerda conquista Nova Iorque"
- "Negócio das barragens. EDP obrigada a pagar 335 milhões ao fisco"
- "Advogado oficioso ainda não falou com o arguido: 'Se eu fosse Sócrates preocupava-me'"
- "Vaz das Neves. Caso de José Veiga compromete magistrado"
- "Golpe com software. Pirata informático saca 700 mil euros"
- "Tempestade. Mais de 150 mil relâmpagos em 24 horas"
No Negócios:
- "Populismo combate-se 'com eleições', afirma Fukuyama"
- "'Desconfiamos todos uns dos outros e por isso foi-se criando [nos serviços públicos] um sistema infernal e labiríntico'. Gonçalo Matias, ministro Adjunto e da Reforma do Estado"
- "'Ainda temos um mercado laboral muito rígido e dual e ainda temos uma baixa qualidade da despesa pública'. Joaquim Miranda Sarmento, ministro de Estado e das Finanças"
- "Barragens. Justiça exige 335 milhões à Movhera e EDP e dá força à cobrança de IMI"
- "Media. Impresa quer controlo e só vende 33% à italiana MFE"
- "Tecnologia. Feedzai garante segurança do euro digital em França"
No O Jornal Económico:
- "Rendas caras fazem cair procura de escritórios"
- "Mais receitas, menos passivo e direitos televisivos"
- "Horta Osório acumula funções na banca em França e na Polónia"
- "Mamdani vira Nova Iorque à esquerda e desafia Trump"
- "Mudar Media Markt para Darty implicou investimento de cinco milhões"
- "Second Serve já liga mil clientes para mobiliário em segunda mão"
- "Alemanha aposta na relação com Angola"
- "Tarifas. Supremo americano vai avaliar legalidade"
- "Imparidades e menos vendas fazem cair lucro da EDP em 12%"
- "Reforço da cobertura complementar de pensões avança"
No O Jogo:
- "Utrecht-FC Porto 17H45. Farioli vira a página. Técnico pede concentração total e passa ao lado da polémica do momento no futebol português"
- "Borja Sainz e o golo decisivo ao Braga: 'Neste grupo todos são importantes'"
- "André Villas-Boas visa Rui Costa. 'Há muito que o Sporting tem o presidente do Benfica no bolso'"
- "Benfica 0-1 Leverkusen. Schick sem cobertura"
- "Erro de Dahl penaliza águias bastante perdulárias"
- "'Contentíssimo com a exibição, frustradíssimo com o resultado', José Mourinho"
- "Braga-Genk 20H00. Liderança à prova. Guerreiros querem manter registo imaculado na UEFA"
- "Carlos Vicens. 'Lutamos pela vitória em todos os desafios'"
- "Sporting. Novo recorde para Rui Silva. Atingiu máximo pessoal de defesas num jogo: 8"
- "Rui Borges e Hjulmand destacados em Itália"
No A Bola:
- "Benfica 0-1 Leverkusen". A noite do desperdício. Quarta derrota em quatro jogos de Champions"
- "Encarnados falham golos atrás de golos. Alemães aproveitam infelicidade de Dahl e conquistam primeira vitória na prova"
- "'Dahl vai ser titular com o Casa Pia', José Mourinho"
- "'Rui Costa é uma pessoa que constrói e não foge dos problemas', Humberto Coelho, candidato a vice-presidente"
- "Utrecht-FC Porto 17H45. 'Desafio com o SC Braga foi fisicamente exigente e precisamos de gerir', Francesco Farioli"
- "Zaidu garantido no onze"
- "'Sporting tem o presidente do Benfica no bolso'. André Villas-Boas 'pica' rivais"
- "SC Braga-Genk 20H00. 'Estamos a crescer', Carlos Vicens"
- "Sporting. Hjulmand encantou em Itália. Interesse da Juventus no dinamarquês continua presente"
E no Record:
- "Benfica 0-1 B. Leverkusen. Assim não Dahl. 4 derrotas em 4 jogos e qualificação comprometida. Assistência de sueco dá vitória aos alemães"
- "Mourinho. 'Dói-me o coração. Dahl vai jogar com o Casa Pia', 'Estou frustradíssimo mas contentíssimo com a nossa qualidade jogo'"
- "Sporting. Quaresma à direita. Rui Borges prepara mudança nos Açores"
- "Ultrecht- FC Porto. 'Sporting tem Rui Costa no bolso', Villas-Boas volta ao ataque"
- "Relatório de Veríssimo acusa. Sistema VAR desligado da ficha ao intervalo"
- "Farioli toma partido'. 'Concordo com todas as palavras do comunicado'"
- "Sp. Braga-Genk. 'Vamos polir a equipa', Vicens quer manter boa campanha"