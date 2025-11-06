A 'fórmula' da democracia

Bom dia. Estas são as principais notícias e temáticas do dia nos jornais diários e revista semanal publicados nesta quinta-feira, 6 de Novembro de 2025.

Na revista Visão:

- "Quem tem medo do Bangladesh? A verdade sobre o povo e o país que a direita radical escolheu como alvo do seu discurso xenófobo e anti-imigração"

- "COP30. 0 grito da Amazónia para salvar o planeta"

No Público:

- "Subida automática das pensões supera inflação mas é a mais baixa desde 2023"

- "Médicos tarefeiros. Hospitais pedem diálogo ao Governo para evitar paralisação das urgências"

- "Tomada de posse. Pedro Duarte: 'Que o Porto nunca deixe de ser Porto'"

- "Clima. Desacordos enfraquecem União Europeia na COP30"

- "EUA. Mamdani faz história e democratas recuperam terreno"

- "Liga dos Campeões. Benfica desperdiçou tudo diante do Bayer e tem um pé e meio fora da prova"

- "Entrevista a Cura Mariano. Estado gasta mais de 750 euros por dia em sala 'digna' para julgar desembargadores"

No Jornal de Notícias:

- "Número de casos de legionela é o mais alto da última década"

- "Benfica 0-1 Leverkusen. Champions por um canudo"

- "Vila Real. Formação dos primeiros 40 médicos deve arrancar em 2026"

- "Alcobaça. Marca encontro com vizinho e mata-o a tiro por ciúmes"

- "Pedro Duarte quer 'uma cidade feliz, segura, onde se viva sem medo'"

- "Mau tempo. Inundações fecham igreja mais antiga do Porto"

- "Douro. EDP terá de pagar 335 milhões por negócio das barragens"

- "Nova Iorque vira à esquerda e elege 'mayor' socialista"

- "FC Porto. Presidente do Benfica 'no bolso' do Sporting. Villas-Boas ao ataque na véspera de desafio europeu"

- "Braga. Guerreiros recebem Genk com a ambição de fazer o pleno na Europa"

No Diário de Notícias:

- "Diploma sobre médicos tarefeiros estava previsto ir a Conselho de Ministros, mas não foi"

- "Belém do Pará. Novos espaços e velhos problemas na COP da teimosia de Lula"

- "Pré-publicação em exclusivo. Gouveia e Melo sobre o SNS: 'Demasiados príncipes e principados' e 'presa fácil para interesses instalados'"

- "Estados Unidos. Luta por um custo de vida acessível parece ser a chave para o sucesso democrata"

- "Relatório. Amnistia Internacional alerta: direito ao aborto está na mira de 'movimento transnacional'"

- "Entrevista. 'Não havia divagações': O que era governar com Cavaco Silva, segundo Miguel Cadilhe"

- "Operação Marquês. Ordem diz ser inadmissível recusa de prazo para advogado oficioso consultar processo"

- "Tiago Bettencourt. 'Se começasse hoje a fazer a música que faço, seria mais alternativo em termos de público'"

- "MotoGP. Álex Márquez aponta Miguel Oliveira ao título de Superbikes em 2026"

No Correio da Manhã:

- "Crime em Alcobaça. Empresário da construção abatido a tiro"

- "Benfica 0 B. Leverkusen 1. Benfica afunda na Champions"

- "Polémica. Villas-Boas ataca Rui Costa à beira das eleições"

- "Sporting. Hjulmand deixa italianos rendidos"

- "Jogam hoje. FC Porto e Sp. Braga com ambições da Liga Europa"

- "Zohran Mamdani. Imigrante muçulmano de esquerda conquista Nova Iorque"

- "Negócio das barragens. EDP obrigada a pagar 335 milhões ao fisco"

- "Advogado oficioso ainda não falou com o arguido: 'Se eu fosse Sócrates preocupava-me'"

- "Vaz das Neves. Caso de José Veiga compromete magistrado"

- "Golpe com software. Pirata informático saca 700 mil euros"

- "Tempestade. Mais de 150 mil relâmpagos em 24 horas"

No Negócios:

- "Populismo combate-se 'com eleições', afirma Fukuyama"

- "'Desconfiamos todos uns dos outros e por isso foi-se criando [nos serviços públicos] um sistema infernal e labiríntico'. Gonçalo Matias, ministro Adjunto e da Reforma do Estado"

- "'Ainda temos um mercado laboral muito rígido e dual e ainda temos uma baixa qualidade da despesa pública'. Joaquim Miranda Sarmento, ministro de Estado e das Finanças"

- "Barragens. Justiça exige 335 milhões à Movhera e EDP e dá força à cobrança de IMI"

- "Media. Impresa quer controlo e só vende 33% à italiana MFE"

- "Tecnologia. Feedzai garante segurança do euro digital em França"

No O Jornal Económico:

- "Rendas caras fazem cair procura de escritórios"

- "Mais receitas, menos passivo e direitos televisivos"

- "Horta Osório acumula funções na banca em França e na Polónia"

- "Mamdani vira Nova Iorque à esquerda e desafia Trump"

- "Mudar Media Markt para Darty implicou investimento de cinco milhões"

- "Second Serve já liga mil clientes para mobiliário em segunda mão"

- "Alemanha aposta na relação com Angola"

- "Tarifas. Supremo americano vai avaliar legalidade"

- "Imparidades e menos vendas fazem cair lucro da EDP em 12%"

- "Reforço da cobertura complementar de pensões avança"

No O Jogo:

- "Utrecht-FC Porto 17H45. Farioli vira a página. Técnico pede concentração total e passa ao lado da polémica do momento no futebol português"

- "Borja Sainz e o golo decisivo ao Braga: 'Neste grupo todos são importantes'"

- "André Villas-Boas visa Rui Costa. 'Há muito que o Sporting tem o presidente do Benfica no bolso'"

- "Benfica 0-1 Leverkusen. Schick sem cobertura"

- "Erro de Dahl penaliza águias bastante perdulárias"

- "'Contentíssimo com a exibição, frustradíssimo com o resultado', José Mourinho"

- "Braga-Genk 20H00. Liderança à prova. Guerreiros querem manter registo imaculado na UEFA"

- "Carlos Vicens. 'Lutamos pela vitória em todos os desafios'"

- "Sporting. Novo recorde para Rui Silva. Atingiu máximo pessoal de defesas num jogo: 8"

- "Rui Borges e Hjulmand destacados em Itália"

No A Bola:

- "Benfica 0-1 Leverkusen". A noite do desperdício. Quarta derrota em quatro jogos de Champions"

- "Encarnados falham golos atrás de golos. Alemães aproveitam infelicidade de Dahl e conquistam primeira vitória na prova"

- "'Dahl vai ser titular com o Casa Pia', José Mourinho"

- "'Rui Costa é uma pessoa que constrói e não foge dos problemas', Humberto Coelho, candidato a vice-presidente"

- "Utrecht-FC Porto 17H45. 'Desafio com o SC Braga foi fisicamente exigente e precisamos de gerir', Francesco Farioli"

- "Zaidu garantido no onze"

- "'Sporting tem o presidente do Benfica no bolso'. André Villas-Boas 'pica' rivais"

- "SC Braga-Genk 20H00. 'Estamos a crescer', Carlos Vicens"

- "Sporting. Hjulmand encantou em Itália. Interesse da Juventus no dinamarquês continua presente"

E no Record:

- "Benfica 0-1 B. Leverkusen. Assim não Dahl. 4 derrotas em 4 jogos e qualificação comprometida. Assistência de sueco dá vitória aos alemães"

- "Mourinho. 'Dói-me o coração. Dahl vai jogar com o Casa Pia', 'Estou frustradíssimo mas contentíssimo com a nossa qualidade jogo'"

- "Sporting. Quaresma à direita. Rui Borges prepara mudança nos Açores"

- "Ultrecht- FC Porto. 'Sporting tem Rui Costa no bolso', Villas-Boas volta ao ataque"

- "Relatório de Veríssimo acusa. Sistema VAR desligado da ficha ao intervalo"

- "Farioli toma partido'. 'Concordo com todas as palavras do comunicado'"

- "Sp. Braga-Genk. 'Vamos polir a equipa', Vicens quer manter boa campanha"