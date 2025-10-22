Democracia, parlamento e país prestam-lhe tributo

O presidente da Assembleia da República afirmou hoje que a democracia portuguesa, o parlamento e o país prestam tributo a Francisco Pinto Balsemão, considerando que impressionou Portugal com a sua energia, sagacidade e espírito de inovação.

"Até ao fim dos seus dias, Francisco Pinto Balsemão impressionou o país com a sua energia, sagacidade e espírito de inovação. A democracia, o parlamento e o país prestam-lhe tributo e agradecem a sua vida de serviço público", refere-se na nota de pesar de José Pedro Aguiar-Branco, publicada no site oficial da Assembleia da República.

Francisco Pinto Balsemão, fundador e militante do número um do PSD, antigo primeiro-ministro, morreu hoje, aos 88 anos.

O presidente da Assembleia da República expressa profunda consternação pela morte de Francisco Pinto Balsemão, lembrando que foi membro da Ala Liberal antes do 25 de Abril de 1974, fundador do PPD, deputado constituinte e à Assembleia da República, primeiro-ministro e criador do grupo Impressa.

"Balsemão viveu uma vida longa e frutuosa, que se confunde com a própria História da democracia portuguesa. Ao lado dos outros integrantes da Ala Liberal, bateu-se pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa e pela livre-iniciativa económica, em face de um regime autoritário, que tardava em modernizar-se", aponta-se no texto assinado por José Pedro Aguiar-Branco. Depois, em democracia, destaca-se o seu papel como fundador do PPD, deputado, ministro e primeiro-ministro do VII e VIII governos constitucionais.

"Já neste século, integrou o Conselho de Estado. Advogado de formação, criou o grupo Impresa e fundou o semanário Expresso, um meio de comunicação determinante para a afirmação da imprensa livre no nosso país. Fundou ainda a SIC - Sociedade Independente de Comunicação, a primeira estação de televisão privada em Portugal", acrescenta-se.

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Francisco Pinto Balsemão nasceu em 01 de setembro de 1937, em Lisboa. Jornalista, empresário e político, foi um dos fundadores do PPD, hoje PSD, primeiro-ministro entre janeiro de 1981 e junho de 1983, e presidente do partido entre 1980 e 1983.

Deputado da chamada ala liberal no anterior regime, altura em que foi coautor de projetos de revisão constitucional, de lei de imprensa, lei de reunião e associação e de liberdade religiosa. Após o 25 de Abril de 1974, desempenhou as funções de vice-presidente da Assembleia Constituinte, tendo sido parlamentar e governante.

Francisco Pinto Balsemão fundou o jornal Expresso antes do 25 de Abril, elaborou a primeira lei de imprensa democrática e criou o grupo de comunicação social Impresa.

Em 06 de outubro de 1992 lançou a SIC, projeto de canal generalista, mas que atualmente conta com cinco canais temáticos - SIC Notícias, SIC Radical, SIC, Mulher, SIC Kids e SIC Caras -, mais a SIC Internacional, e o 'streaming' Opto, lançado em novembro de 2020.