Maduro ordena mudanças na direcção do partido do Governo

O Presidente venezuelano ordenou hoje mudanças na estrutura da direção do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, no poder), numa adaptação a novas formas de luta e mobilização em defesa do país.

A ordem de Nicolás Maduro foi dada na sessão plenária extraordinária do congresso do PSUV, durante a qual propôs concretamente reduzir de 13 para sete as vice-presidências do partido, que vão passar a chamar-se secretarias.

"Temos de avançar para uma estrutura integrada simplificada para, ao nível da direção nacional, das direções regionais dos estados e das 335 direções municipais, sintetizar, simplificar e integrar em sete secretarias todas as funções das 13 vice-presidências que temos hoje", disse.

Maduro explicou gostar de "uma direção nacional forte e grande, e do Conselho Político", por serem "instâncias maravilhosas que produzem política, fazem propostas semanalmente, geram permanentemente manifestações, mobilizações".

Também que o gabinete político permanente do PSUV passará a estar formado pelas sete secretarias, mais uma secretaria-geral e a presidência do partido, de modo a acompanhar e conduzir todos os cenários que se apresentem no país.

O líder venezuelano ordenou ao atual ministro do Interior e da Justiça, Diosdado Cabello, também vice-presidente do PSUV, a missão de reestruturar o partido.

"Deixei a Diosdado uma proposta de simplificação em sete secretarias para que isso funcione em tempo real, com maior eficácia de ação e eficácia política para o nosso processo revolucionário", sublinhou.

Por outro lado, ordenou aos participantes do congresso do PSUV que formem 264.000 "Comités Bolivarianos de Base" em igual número de ruas e 47.000 "Comandos Bolivarianos de Comunidades", para que se juntem às múltiplas instâncias de base do partido nas comunidades.

"Essas novas figuras têm como tarefa, entre outras, a preparação, na íntegra, para a defesa da pátria (...) Devem ser de íntegros desde a base porque assim teremos equipas em cada rua com uma chefia, certamente de mulheres, mas a trabalhar em equipa, priorizando a educação integral, ideológica, a preparação para a defesa e organizando na base de cada comité as famílias revolucionárias, bolivarianas, socialistas do seu entorno", disse.

A criação dos comités e dos comandos tem lugar depois de, em setembro último, Maduro ordenar a criação de 5.336 comunas e circuitos comunais, para formar a Unidade Comunal Miliciana de Combate, uma estrutura de base popular para defesa da soberania do país em meio de crescentes tensões com os Estados Unidos, que enviou tropas e barcos de guerras para as Caraíbas, para águas próximas da Venezuela, para alegadamente combater o narcotráfico.