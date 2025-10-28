Netanyahu ordena "fortes ataques" na Faixa de Gaza

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ordenou hoje ao Exército que execute de imediato "fortes ataques na Faixa de Gaza", após uma reunião com responsáveis do setor da segurança, avançou um comunicado governamental.

A reunião foi convocada depois de Israel ter acusado o grupo islamita palestiniano Hamas de devolver restos mortais que, após exames forenses, foram identificados como pertencentes a um refém que já tinha sido recuperado em novembro de 2023.