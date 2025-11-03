Mais processos de falência e insolvência na Madeira

O número de processos entrados na Comarca da Madeira "relacionados com processos de falência, insolvência e recuperação de empresas aumentou de 42, no 1.º trimestre de 2025, para 58 processos, no 2.º trimestre de 2025 (+38,1%). Comparando com o trimestre homólogo (43 processos), observou-se um aumento de 34,9%", informa hoje a DREM.

De acordo com a informação fornecida pela Direção Geral de Política de Justiça (DGPJ), "no 2.º trimestre de 2025, contabilizaram-se 48 processos findos (+20,0% do que no 2.º trimestre de 2024), 45 (93,8%) dos quais terminaram em falência ou insolvência decretada. Este número de falências/insolvências foi superior ao registado nos trimestres anterior (37) e homólogo (36), correspondendo a variações de +21,6% e de +25,0%, respetivamente", refere.

Dados que são suportados, sobretudo nos processos de pessoas singulares e menos de empresas. "No que se refere ao tipo de pessoa envolvida nas falências/insolvências decretadas, o peso das pessoas singulares no total dos processos foi superior ao das pessoas coletivas, representando 80,0% do valor total, pois, das 45 falências/insolvências decretadas, neste trimestre, 36 foram de pessoas singulares e 9 de pessoas coletivas", afirma.