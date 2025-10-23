Movimentos de dinheiro na rede SIBS cresceu 8%

O conjunto dos valores das duas principais operações da rede SIBS (levantamentos e compras através de terminais de pagamento automático - TPA) na Região Autónoma da Madeira aumentaram 8% para 852,8 milhões de euros (2,7% do total nacional) no 3.º trimestre de 2025 comparativamente ao período homólogo (+5,7% no País). Segundo os dados fornecidos pela Sociedade Interbancária de Serviços (SIBS), analisados pela DREM, "este crescimento deveu-se, sobretudo, ao aumento de 11,1% verificado nas compras através de TPA (+9,0% a nível nacional), uma vez que os levantamentos registaram uma diminuição homóloga de 1,6% (-3,4% no País)".

Segundo a Direção Regional de Estatística da Madeira, "importa referir que o acréscimo das operações globais anteriormente mencionado, detalhado por ambos os tipos de cartões (internacionais e nacionais), está também associado aos aumentos homólogos registados nos movimentos dos cartões nacionais (+8,2%) e internacionais (+7,4%). No todo nacional, as variações foram de +6,0% e de +4,0%, pela mesma ordem", salienta.

"Desagregando os levantamentos em nacionais e internacionais, observa-se que, no 3.º trimestre do corrente ano, os primeiros totalizaram 172,2 milhões de euros, diminuindo 1,6% relativamente ao trimestre homólogo, enquanto os segundos perfizeram 18,1 milhões de euros, o que representa igualmente um decréscimo de 1,6% em relação ao mesmo período de 2024", realça. "Por sua vez, as compras através de TPA feitas com cartões nacionais rondaram os 454,2 milhões de euros, um aumento de 12,4% face ao 3.º trimestre de 2024, enquanto as realizadas com cartões internacionais ascenderam a 208,3 milhões de euros, equivalendo a um aumento de 8,2% em relação ao período homólogo".

Continuando a análise, o total das compras dividem-se entre presenciais e online, observamdo-se que "as variações face ao mesmo trimestre do ano anterior foram de 11,3% e 7,6%, respetivamente, constituindo as compras online apenas 5,8% do total", destaca.

Refira-se que "no 3.º trimestre de 2025, as compras realizadas através de TPA foram maioritariamente efetuadas nos setores de 'Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos' (55,1% do total) e 'Alojamento, restauração e similares' (24,9% do total). O conjunto dessas duas subclasses da Classificação de Atividades Económicas (CAE Rev.3) concentrou 80,0% do total das compras mencionadas. Nesses setores, foram observados aumentos homólogos de 13,3% e 6,1%, respetivamente", aponta.

Foto DREM

Na análise dos dados por município, no "Funchal foram movimentados 499,0 milhões de euros" (dos quase 853 milhões, ou seja mais de metade), "que correspondem a 58,5% do total da Região, sendo que o crescimento homólogo dos levantamentos adicionados das compras através de TPA foi de 5,3%. Em sentido oposto, o Porto Moniz foi o município com o volume de movimento mais baixo, ficando-se nos 10,7 milhões de euros, sendo, no entanto, aquele que apresentou a variação homóloga mais elevada (+33,2%). Por outro lado, São Vicente apresentou a variação menos pronunciada, com um aumento de apenas 1,3%", aponta a DREM.

Por fim, "em termos acumulados, de Janeiro a Setembro de 2025, o agregado dos levantamentos e compras através de TPA totalizou 2,3 mil milhões de euros, + 8,4% em termos homólogos, com o movimento com cartões internacionais a se destacar, crescendo 10,5% face ao mesmo período de 2024, contra o aumento de 7,7% do movimento com cartões nacionais", traduz. "A desagregação entre levantamentos e compras através de TPA mostra que enquanto os primeiros recuaram 1,8%, os segundos subiram 11,9% face aos primeiros nove meses do ano passado".