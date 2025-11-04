PS alerta para respostas insuficientes às famílias com crianças com perturbações do desenvolvimento

O Partido Socialista da Madeira defende um reforço do apoio do Governo Regional às famílias com crianças com perturbações do desenvolvimento e autismo, argumentando que as respostas existentes são insuficientes face à procura.

A posição foi expressa após uma reunião entre o Grupo Parlamentar do PS e a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo da Madeira (APPDA), que teve lugar esta terça-feira, 4 de Novembro, e permitiu aos deputados socialistas conhecerem de perto o trabalho desenvolvido pela instituição e os desafios que enfrenta.

Segundo o partido, a APPDA Madeira apoia actualmente cerca de 150 utentes, mas enfrenta uma lista de espera significativa, sobretudo nas áreas de terapia da fala e psicomotricidade, por falta de técnicos especializados.

A deputada Isabel Garcês, que participou na reunião, sublinhou que, embora a instituição receba financiamento através de um contrato-programa com o Governo Regional e conte com apoios de algumas autarquias, esses recursos “continuam a ser insuficientes para responder à procura”.

A parlamentar destacou ainda a importância da intervenção precoce junto das crianças, afirmando que quanto mais cedo for iniciado o acompanhamento, melhores serão os resultados no seu desenvolvimento. Segundo referiu, muitas famílias procuram apoio na APPDA por não encontrarem respostas adequadas nas escolas.

A actividade da APPDA Madeira organiza-se em três áreas principais, nomeadamente o Centro de Apoio Terapêutico, o Centro de Actividades Diárias e o Centro Inclusivo de Férias, este último com uma procura naturalmente mais acentuada durante as interrupções lectivas.

Isabel Garcês alertou que esta é uma situação que se arrasta "há algum tempo” e que exige uma intervenção prioritária. O PS-Madeira considera "urgente" reforçar os recursos humanos especializados, tanto nas escolas como nas instituições de apoio, de modo a garantir a implementação efectiva de um modelo de educação inclusiva na Região.