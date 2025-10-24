Direito de resposta

Considerando que o JPP e o secretário-geral do JPP foram visados no texto com o título “O faroleiro: Élvio Sousa”, na secção “Crónica”, na edição impressa de DIÁRIO de 18 de Outubro de 2025, página 30, Élvio Sousa solicitou a publicação do seguinte:

“RESPOSTA ao JOÃO PAULO MARQUES: Começa a ser muito interessante e ao mesmo tempo intrigante a fixação de JOÃO PAULO MARQUES (JPM) pelo JPP e pela minha pessoa, nos últimos tempos, a coincidir com o crescimento do Movimento JPP na Região. Julgo que durante este ano foram quase uma dezena de menções e imagens, o que por si só ilustra a estimada atenção dada ao único partido da Madeira, autonomista e regionalista.

E para um bom entendedor, meia palavra bastará, uma vez mais.

Recordo, para esclarecer os eleitores do Diário de Notícias pertencente ao Grupo Sousa, que na altura em que o João Paulo Marques rodou pelas televisões e imprensa do país, a propósito da “algazarra” na bancada do PSD, o Movimento JPP já se encontrava em plena ascensão.

Nestas últimas eleições autárquicas, o JPP manteve a sua posição de segunda força política mais votada na Região, tendo concorrido a apenas oito municípios. Por isso, agradecemos aos mais de 26 mil cidadãos eleitores que confiaram no JPP, o único partido da Madeira, regionalista e autonomista.

O JPP manteve a Câmara de Santa Cruz, o que expressa a renovação da confiança do eleitorado, com as suas cinco freguesias, elegeu pela primeira vez 8 vereadores, 29 deputados municipais e 68 membros de assembleia de freguesia.

No Funchal, garantiu eleições de 2 vereadores e o segundo lugar como partido mais votado, elegeu 7 deputados municipais e mandatos nas freguesias, tendo subido a votação de apenas 974 votos em 2021 para 10.043 mil votos, em 2025.”