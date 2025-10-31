Marco Martins dá “benefício da dúvida” a Jorge Santos mas critica Albuquerque

O vereador Marco Martins, líder da oposição na Câmara Municipal da Ribeira Brava, assumiu uma posição prudente mas crítica na sequência da tomada de posse dos novos órgãos autárquicos, realizada esta manhã. O autarca disse estar disposto a dar “o benefício da dúvida” a Jorge Santos, o novo presidente da Câmara, mas questionou a credibilidade das promessas do Governo Regional.

“Darei o benefício da dúvida ao novo presidente, sobretudo ao leque de obras que apresentou para o concelho. Espero sinceramente que consiga concretizá-las”, afirmou, sublinhando que a Ribeira Brava precisa de resultados e não apenas de intenções.

Mais contundente foi, no entanto, em relação ao discurso do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que voltou a anunciar a requalificação da frente-mar, a construção do auditório municipal e o nó rodoviário do Campanário.

“Já cá ando há 12 anos e todos os anos oiço as mesmas promessas. Este ano é que é…”, ironizou Marco Martins, acrescentando: “A esses a gente diz que os deuses devem estar loucos e deviam ter espelhos em casa”, expressou.

O vereador dissidente, agora na oposição, concluiu com um aviso: “A Ribeira Brava merece respeito. Estaremos atentos e seremos uma oposição responsável, mas exigente”.