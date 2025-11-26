Ministro venezuelano chamou palhaço ao secretário de Estado dos EUA Marco Rubio

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, insultou hoje, na televisão, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, a quem chamou "palhaço" com "delírios" e ameaçou "aniquilar" aqueles que pretendem atacar o país.

"Ele [Marco Rubio] vai acabar mal, assim como muitos 'palhaços' que tiverem a ousadia de intervir na Venezuela", afirmou Cabello, descrevendo Marco Rubio como o membro da Administração norte-americana mais "incompetente" da História.

🫵 Diosdado Cabello tildó de “imbécil” al secretario de Estado de EEUU, @marcorubio, por sus ataques contra Venezuela



🗣️ “Es imposible conseguir un secretario de Estado de EEUU, más imbécil que Marco Rubio, en toda la historia”



📌VTV pic.twitter.com/vIAXZqZOVR — Agencia Venezuela News (@AgenciaVNews) November 26, 2025

O responsável pelo Ministério do Interior disse ainda que Marco Rubio não compreende o que disse ser "a fibra" dos venezuelanos, a História da Venezuela e a capacidade de resistência do país.

As declarações de Diosdado Cabello ocorreram numa altura em que se agravam as tensões entre Caracas e Washington.

Os Estados Unidos mantém um destacamento militar sem precedentes perto da costa do país sul-americano, alegando que está a combater o narcotráfico originário da Venezuela.

No sábado, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês)) alertou para um "potencial risco" ao sobrevoar a Venezuela devido a um possível "aumento da atividade militar".

Este alerta já levou ao cancelamento de mais de 30 voos internacionais com partida de Caracas, inclusive pela Transportadora Aérea Portuguesa.

Hoje, citado pela televisão Globovisión, Cabello afirmou também que o "imperialismo" norte-americano está a tentar usar a mesma fórmula que aplicou para invadir o Iraque e a Síria: "usando mentiras para desacreditar o país".

Para o ministro venezuelano, o objetivo dos Estados Unidos é "roubar" os recursos naturais da Venezuela sob o pretexto de mudança de regime e acusações sobre a existência de uma ditadura.

Nas últimas semanas, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manteve reuniões com responsáveis do Pentágono (Departamento de Defesa) para avaliar possíveis ações norte-americanas contra a Venezuela, depois de ter lançado uma campanha militar em águas internacionais.

As operações, alegadamente contra o tráfico de estupefacientes, fizeram mais de 80 mortes e a destruição de mais de vinte embarcações.