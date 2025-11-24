Rui Mâncio apresentou o livro ‘Metodologia do Treino, Técnica e Tática’

Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara Lobos foi o local escolhido para o lançamento do livro "Metodologia do Treino, Técnica e Tática", elaborado por Rui Mâncio, e destinado aos formandos e formadores dos cursos de treinadores de futebol UEFA C – Grau I.

A cerimónia de apresentação do livro contou com a presença de muita gente ligada ao desporto, entre os quais o presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Coelho, o presidente do Nacional, Rui Alves, Ivo Vieira, até há bem pouco tempo treinador do Tondela, do director regional do Desporto, David Gomes entre muitos outros.