Governo garante compromisso com 'handling' de qualidade para a TAP

O secretário de Estado das Infraestruturas garantiu hoje o compromisso com um serviço de assistência em aeroportos ('handling') de qualidade para a TAP, e aguarda relatório final do concurso que preliminarmente decidiu não renovar licença da Menzies (antiga Groundforce).

"O compromisso deste governo é com a estabilidade laboral, em primeira instância, e com a capacidade da TAP continuar a ter um serviço independente e de qualidade no seu 'hub' (plataforma central de distribuição dos voos)", afirmou Hugo Espírito Santo, no parlamento, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), numa audição de mais de cinco horas e com mais de uma centena de questões sobre infraestruturas.

O secretário de Estado realçou que a licença de 'handling' para os aeroportos de Lisboa, Porto e Faro ainda não foi atribuída e que há apenas ainda um relatório preliminar. "Vamos deixar o trabalho chegar ao fim", sublinhou.

A Menzies (antiga Groundforce) anunciou em 16 de outubro que perdeu o concurso para a renovação das licenças de assistência nos três aeroportos do continente Lisboa, Porto e Faro e que vai contestar os resultados.

Segundo avançaram então vários meios de comunicação, o júri do concurso terá escolhido um consórcio espanhol que junta a Clece e a South.

Já sobre o passe de mobilidade nacional, questionada pela deputada Isabel Mendes Lopes, do Livre, a secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, explicou que o país está "cheio de ilhas de sistemas de bilhética" desenvolvidos pelas diferentes Comunidades Intermunicipais (CIM).

"A prioridade é pôr as ilhas a comunicar umas com as outras e depois, sim, quando a integração estiver feita, ser possível criar um título a nível nacional, que neste momento não é de todo possível", apontou a secretária de Estado.

Cristina Pinto Dias indicou que o Governo vai anunciar um calendário detalhado de como todas estas fases se irão processar.