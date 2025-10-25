Afonso Silva alcança mínimos na Patinagem de Velocidade no Gelo

O atleta madeirense Afonso Silva alcançou resultados abaixo dos mínimos para poder sonhar com uma presença nos Jogos Olímpicos de Inverno, que irão decorrer em 2026 em Itália.

"No segundo dia de competição da Taça de Portugal 2025 de Patinagem de Velocidade no Gelo – Single Distances, que decorre em Inzell, Alemanha, os patinadores nacionais Afonso Silva e Miguel Bravo alcançaram tempos inferiores ao tempo mínimo de qualificação (6.42,00) para as Taças do Mundo Sénior da modalidade, na prova de 5000 metros", informa a Federação de Desportos de Inverno de Portugal.

"Afonso Silva, do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, concluiu a prova com o tempo de 6.38,21, enquanto Miguel Bravo, do Roller Lagos Clube de Patinagem, terminou em 6.39,46", resultados que "representam um importante marco para a patinagem de velocidade portuguesa, confirmando a evolução e o nível competitivo dos nossos atletas", elogia a Federação num post na sua página de Facebook.

"Amanhã, no último dia de competição, realizam-se as provas de 1.500m e de Mass Start", informa, referindo ainda que "mantém-se assim em aberto a possibilidade de qualificação para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 de uma atleta feminina e de um atleta masculino".

Recorde-se que Afonso Silva foi o primeiro português a sagrar-se campeão mundial júnior de patinagem de velocidade em estrada, entre outras tantas conquistas, tendo agora dado o 'salto natural' para as competições de gelo.

Ontem, a outra patinadora de relevo madeirense, Jéssica Rodrigues, já conseguiu dar esse passo, garantindo a presença na Taça do Mundo e a rota dos Jogos Olímpicos de Inverno.