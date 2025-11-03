Ciclo Básico de Medicina começou a ser leccionado na UMa há 21 anos

A Ministra do Ensino Superior deslocou-se à Madeira, há 21 anos, para a abertura do ano lectivo da Universidade da Madeira e que ainda marcava o arranque do ciclo básico de Medicina nessa instituição de ensino superior.

Graça Carvalho afirmava que se tinha empenhado na concretização da criação deste ciclo de Medicina e considerava que tal era especial tanto para a Madeira, como para Portugal. A governante cedeu uma entrevista ao DIÁRIO, como forma de antecipar a cerimónia que se realizava oficialmente a 3 de Novembro.

“Os alunos, ao fim do segundo ano, vêm para a Universidade de Lisboa. O ciclo básico na Madeira tem, portanto, a mesma qualidade. Estamos em condições de garanti-lo”, admitia a ministra. Estas garantias eram igualmente extensíveis aos docentes e laboratórios.