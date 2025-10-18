Israel identifica corpo de refém entregue pelo Hamas
O exército de Israel anunciou hoje ter identificado o corpo do refém, retido na Faixa de Gaza e entregue pelo movimento islamita palestiniano Hamas à Cruz Vermelha na sexta-feira.
Na sexta-feira à noite, as Forças de Defesa de Israel tinham dito, num comunicado, que o Comité Internacional da Cruz Vermelha recuperou um novo corpo de um refém israelita.
O gabinete do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu confirmou que Israel recebeu o caixão de um refém desaparecido entregue à Cruz Vermelha pelo Hamas e acrescentou que tinha sido transferido para o Centro Nacional de Medicina Forense do Ministério da Saúde.