Operação contra Comando Vermelho é a mais letal de sempre no Rio de Janeiro

Pelo menos 60 pessoas morreram, entre os quais quatro polícias, durante uma mega operação na cidade brasileira do Rio de Janeiro contra o grupo Comando Vermelho, naquela que já é a operação mais letal de sempre no Rio de Janeiro.

Segundo a informação avançada pelo portal G1, que cita fontes do Governo do Rio de Janeiro, 81 pessoas foram deitas na megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Na operação, que ainda decorre, foram mortos dois polícias civis e dois polícias militares, durante um combate que se iniciou hoje de manhã e no qual os membros da organização criminosa utilizaram várias armas de fogo de alto calibre e até 'drones' com bombas.

