Gasóleo vai ficar mais caro e a gasolina mais barata na próxima semana

O Governo Regional já publicou os preços máximos de venda dos principais combustíveis na Madeira. O gasóleo vai aumentar acima dos 2 cêntimos por litro, enquanto a gasolina diminuirá abaixo de 1 cêntimo por litro.

A Gasolina super sem chumbo IO 95, cujo preço está actualmente fixado em 1,616 euros por litro, passará a custar 1,608 euros por litro a partir das 00h00 de segunda-feira, traduzindo-se numa ligeira redução de 0,8 cêntimo.

Contas feitas, para um abastecimento de 50 litros de gasolina 95 octanas, a poupança será de 40 cêntimos, tendo em conta os preços máximos de venda ao público, hoje publicados no Jornal Oficial da Região (JORAM).

Em sentido inverso evoluem os preços do diesel. O gasóleo rodoviário, que actualmente custa 1,5 euros, vai subir para os 1,523 euros a partir da próxima segunda-feira, um aumento de 2,3 cêntimos por litro.

Quer isto dizer, que quem deixar o carro de motor a disel para abastecer na próxima semana, pagará mais 1,15 euros num fornecimento de 50 litros.

O gasóleo marcado e colorido também vai subir na próxima semana. Ficará mais caro 2,1 cêntimos por litro, passando dos 1.025 para 1,046 euros por litro.

Os preços máximos de venda ao público dos combustíveis foram homologados por despacho conjunto dos secretários regionais da Economia e das Finanças e reflectem as alterações introduzidas das taxas unitárias do imposto dos produtos petrolíferos e energéticos (ISP) a praticar na Região Autónoma da Madeira, nos termos da portaria n.º 716/2025 também hoje publicada no JORAM.