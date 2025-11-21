Jackpot de 162 milhões no próximo sorteio do Euromilhões
Ninguém acertou na chave vencedora do sorteio desta sexta-feira do Euromilhões. Assim, na próxima terça-feira, 25 de Novembro, há Jackpot extraordinário de 162 milhões de euros.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
Conheça a chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira
A chave vencedora do sorteio número 093/2025 do Euromilhões desta sexta-feira, 21 de Novembro, é composta pelos números 17 - 19 - 29 - 35 - 48 e pelas estrelas 5 e 9.