Ninguém acertou na chave vencedora do sorteio desta sexta-feira do Euromilhões. Assim, na próxima terça-feira, 25 de Novembro, há Jackpot extraordinário de 162 milhões de euros.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.