"Estatísticas diminuem a margem de erro"

No mais recente vídeo divulgado hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), por ocasião do 45.º aniversário deste organismo público, a figura pública convidada a responder às três questões formuladas é André Barreto, director hoteleiro e presidente do Conselho Geral da Universidade da Madeira, que é também colunista do DIÁRIO e comentador no programa 'Fecho de Contas' da TSF-Madeira.

Começando por abordar a importância que as estatísticas têm para si, André Barreto afirma que "as escolhas que fazemos, as estratégias por que optamos, se devidamente fundamentadas em estatísticas que fazem um resumo desse tal passado, diminuem significativamente a margem de erro, e é esta a importância que dou à DREM", afiança.

Louvando a "capacidade que a DREM tem tido na apresentação de dados úteis e atempados", o diretor-geral da Quintinha de São João sublinha, no entanto, que nem sempre foi assim: "Hoje vamos ao site da DREM em busca de informação para a nossa tomada de decisão, o que antes não acontecia nunca."

Pertencendo ao sector da hotelaria, André Barreto privilegia as estatísticas do turismo, mas confessa, também "por via de algumas actividades ou colaborações" que mantém, ir "muitas vezes em busca de números mais macro". Destaca, ainda, no que toca aos dados do Turismo, a particularidade de a DREM incluir nas suas estatísticas o alojamento local abaixo das 10 camas, facto que, como o DIÁRIO já várias vezes referiu, não sucede na informação publicada pelo Instituto Nacional de Estatística.

Quanto às áreas que gostaria de ver desenvolvidas, o director hoteleiro refere que encontra, por vezes, números citados publicamente que "parecem carecer de sustentação" e que não encontra no site da DREM quando tenta confirmá-los.

Há, contudo, estudos específicos que o entrevistado gostaria de ver produzidos. "Quanto custa o Sistema Regional de Saúde? (…) E, dentro disso, quanto custam, por exemplo, as urgências, a ortopedia, ou os centros de saúde?", questiona André Barreto, que estende esta necessidade a outro sector, o da Educação.

Depois de Rubina Leal, Duarte Freitas, Sílvio Fernandes, Cristina Pedra, António Jardim Fernandes e Cesário Camacho, André Barreto foi a sétima personalidade convidada pela autoridade estatística regional a reflectir sobre a importância da estatística e sobre o papel que a DREM tem desempenhado na divulgação de informação que caracteriza a realidade regional.