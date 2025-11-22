Líderes da UE reúnem-se este sábado para avaliar plano de paz dos EUA

Os líderes dos países da União Europeia (UE) vão encontrar-se, este sábado, para discutir o plano de paz de Trump, anunciou hoje o presidente do Conselho Europeu, insistindo que "nada para a Ucrânia sem a Ucrânia".

"Em conjunto com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falámos com o Presidente Volodymyr Zelensky [...], os líderes europeus vão encontrar-se amanhã [sábado] às margens da cimeira do G20 [20 maiores economias mundiais] e depois em Angola na reunião entre a UE e a União Africana", escreveu António Costa, nas redes sociais.

O presidente do Conselho Europeu, ex-primeiro-ministro de Portugal, insistiu que a União Europeia "deixou claro" desde "o primeiro dia" que "não pode haver nada para a Ucrânia sem a Ucrânia", uma crítica à proposta dos Estados Unidos da América (EUA) que está a ser criticada pela UE.

A proposta de plano de paz apresentada pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, excluiu a participação da União Europeia, e contempla a cedência por parte da Ucrânia de territórios que Moscovo ocupou, assim como a redução do número de efetivos nas forças armadas ucranianas.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, revelou esta sexta-feira que a UE também não foi informada do plano proposto pela Casa Branca.