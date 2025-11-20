Recordar o 25 de Novembro há 50 anos

Bom dia. Além das notícias do dia-a-dia, os eventos especiais são o forte das revistas e jornais semanários. Hoje, uma das revistas semanais dá conta desse evento que marcou Portugal do presente há 50 anos, tal como ontem também outra das revistas recordava os não 'retornados' de África...

Na revista Visão:

- "25 de novembro. As 10 grandes controvérsias. Respostas às perguntas que ainda dividem o País, 50 anos depois"

- "Foi um golpe militar da extrema-esquerda ou da direita contrarevolucionária?"

- "O papel mais importante coube a Ramalho Eanes ou a Jaime Neves?"

- "Álvaro Cunhal traiu Otelo?"

- "Mário Soares foi o líder civil vencedor?"

- "Sá Carneiro teve um papel de relevo?"

- "Melo Antunes salvou o PCP?"

- "O 25 de novembro deve ser celebrado com a mesma dignidade do 25 de abril?"

- "Creatina. Os efeitos nos músculos, no cérebro e na saúde mental"

- "'Stranger Things'. Os segredos da série que se tornou fenómeno"

- "Luta pela liberdade. Os casos que não devem cair no esquecimento"

- "Se7e. 12 discos obrigatórios numa coleção de vinil"

No Diário de Notícias:

- "Entidade da Saúde recebeu quase 100 queixas de utentes do SNS por discriminação em centros privados"

- "NBA. Neemias Queta. 'Espero uma época bastante mais assertiva, tem tudo para ser de afirmação'"

- "Perigo. 'Podem morrer crianças', dizem especialistas após a morte de três cães junto a postes de iluminação em Lisboa e Odivelas"

- "Imigração. Expulsões de imigrantes subiram 62%. Este ano, 237 pessoas foram obrigadas a deixar Portugal"

- "Guerra. Europa revela 'Schengen militar' para acelerar resposta a ataques russos"

- "Aviação. Queda de lucros da TAP põe em causa modelo de negócio 'hub'"

- "Entrevista. Javier Cercas: 'A revolução portuguesa causou o pânico entre os franquistas, que receavam que se propagasse a Espanha'"

- "Evocação. Rui Vieira Nery. 'A identidade portuguesa é um mosaico. É feita de diferenças'"

No Correio da Manhã:

- "Graça Vargas detida. 'Campeã do Ozempic' burla estado em três milhões"

- "Reportagem do enviado especial Alfredo Leite. Primeiro jornalista português a entrar em Gaza depois da guerra"

- "Recebidos por Trump. Ronaldo e Gio na Casa Branca"

- "Duas funcionárias caçadas por 'luvas'. 10 mil imigrantes ilegais inscritos no SNS"

- "Benfica. Condenação de Schelderup dificulta venda"

- "Jogador apanha 14 dias por partilhar vídeo sexual de rapazes menores"

- "Sporting. Nuno Santos é reforço de inverno"

- "Novas leis do trabalho. Serviços mínimos nas greves das escolas até ao 6.º ano"

- "Distrito de Aveiro. Bruxarias rendem 150 mil euros e deixam idosos na miséria"

No Público:

- "Governo investe sete milhões de euros mas vacinação nas farmácias diminui"

- "Entrevista. Carlos Abreu Amorim admite 'recalibrar' a 'via verde' da imigração"

- "Greve geral. Ministra dá 'mais tempo' à UGT para avaliar novas propostas"

- "Fármaco para diabetes. Médica que terá lesado o SNS em mais de três milhões cobrava 200 euros por consulta"

- "Cinema documental. A experiência de viver (n)o mundo é imperdível na 12.ª edição do Porto/Post/Doc"

- "Orçamento. Finanças têm almofadas para novas medidas no OE"

- "Comissão Europeia. UE lança as bases para a criação de futuro Espaço Schengen militar"

No Jornal de Notícias:

- "Médica ganhou mais de meio milhão a receitar Ozempic"

- "Sondagem Pitagórica para JN/TSF e TVI/CNN. AD esmagadora com PS em segundo lugar e Chega a derrapar"

- "Gondomar. 'Valquírio' executado por profissional com cinco tiros"

- "Saúde. Funcionárias inscrevem dez mil imigrantes ilegais no SNS"

- "Vila Real. Tratamento inovador para quem tem depressão"

- "Porto. Últimos testes do metrobus antes do arranque da operação"

- "EUA. Ronaldo viral com imagens da visita à Casa Branca"

- "Seleção foge aos tubarões na fase de grupos do Mundial 2026"

No Negócios:

- "Dona da Ascendi na corrida à terceira travessia [sobre o Tejo]"

- "União da Poupança 'não ameaça' bolsas dos EUA. O trabalho de Cassandra Seier é atrair cotadas para a New York Stock Exchange. A concorrência da UE 'é positiva', diz"

- "As apostas dos gurus de Wall Street"

- "Verão coloca contas da TAP a brilhar antes da reprivatização"

- "Greve avança, mas Governo dá tempo à UGT para um acordo"

- "Media. BOL dá milhão extra à Impresa com venda da participação"

- "Trabalho. Assédio laboral em Portugal é 'ferramenta de gestão'"

No O Jornal Económico:

- "Europa simplifica regras digitais, mas é criticada por ceder a Trump"

- "Nvidia bate estimativas e acalma receios de bolha"

- "Alemanha à beira do terceiro ano de recessão"

- "'É crucial' a legislação para os bancos terem atividade com criptoativos. António Henriques, CEO do Bison Bank"

- "UGT avalia últimas propostas. Ministra diz que houve avanços"

- "Solar. EDP fecha acordo de 433 milhões para central nos EUA"

- "Impresa recebe 3,5 milhões com venda de 30% da DualTickets..."

- "... e Fundo Crest fica com 85% da bilheteira online BOL"

- "Americana Corcoran Atlantic entra em Portugal com Hugo Ferreira"

- "Críticas a central solar em Idanha batem recorde de participação"

No Record:

- "Benfica. Lukebakio trava a fundo. Tem fratura no tornozelo esquerdo e vai ser operado"

- "Schjelderup com pena suspensa. Condenado a 14 dias de prisão"

- "Sporting. Plano poupança Hjulmand. Capitão voltou esgotado"

- "Júlio Rendeiro. 1942-2025"

- "Taça Europa feminina. Sporting 3-1 Glasgow. Leoas nos quartos"

- "FC Porto. Gul apertado por Jong. Aumenta a concorrência"

- "Ronaldo foi à Casa Branca num apelo à paz. 'Estou pronto a fazer a minha parte'"

No O Jogo:

- "FC Porto. Ataque aos critérios. O Jogo revela lances e dados apresentados pelos dragões ao Conselho de Arbitragem. Penáltis por marcar e discrepância entre faltas e cartões"

- "Selecionadores elogiam Deniz Gul e Samu"

- "Benfica. Má onda. Tensão com a federação ucraniana por causa de Sudakov"

- "Besiktas implacável com Rafa"

- "Lukebakio pára 3 meses"

- "Schjelderup condenado a 14 dias de prisão com pena suspensa"

- "Sporting. Nuno Santos volta a correr. Mais um passo no processo de recuperação do esquerdino"

- "Reportagem. 'Se não fosse o futebol seria bandido'. Chico Nelo, o craque desviado da fama pelos vícios. 'Hoje estou de boa saúde, faço as minhas corridas'. 'A morte do meu filho fez-me cair na cocaína'. 'No FC Porto nunca me abandonaram'"

E no A Bola:

- "Lukebakio abala Benfica. Extremo belga vai ser operado a fratura no tornozelo esquerdo e não volta antes de fevereiro. Lesionou-se ao serviço da Bélgica diante do Liechtenstein, na terça-feira"

- "Ida ao mercado em janeiro torna-se ainda mais indispensável"

- "Schjelderup condenado a 14 dias de prisão com pena suspensa. Juiz alerta que foi um 'cartão amarelo' ao norueguês por partilha ilegal de vídeo"

- "Internacional. Ronaldo agradeceu a Donald Trump 'receção calorosa'"

- "Sporting. Diomande volta ao radar do Crystal Palace"

- "Pedro Gonçalves deve regressar antes do dérbi"

- "FC Porto. Quase todos contam para Farioli"

- "Valdu (Sintrense) marcou a Casillas mas não valeu"

- "Hóquei em patins. Morreu Júlio Rendeiro. Glória do Sporting foi três vezes campeão do Mundo e cinco da Europa"