Tenente-General Nuno Lemos Pires debate 50 anos do 25 de Novembro na ALRAM

O Director-Geral de Política de Defesa Nacional, Tenente-General Nuno Lemos Pires, irá proferir a conferência '50 Anos do 25 de Novembro: A Importância da Instituição Militar para a Segurança do País e Aliados', nesta quinta-feira às 18 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM).

Trata-se de uma organização da Delegação da Madeira da Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional em parceria com a Assembleia Legislativa da Madeira, integrando o programa oficial das comemorações dos 50 anos do 25 de Novembro, e o apoio da empresa INSC - Informática, Serviços & Consultoria, Lda.

"A presença do Tenente-General Nuno Lemos Pires, uma das figuras mais reconhecidas na reflexão estratégica e na análise de segurança e defesa, reforça a relevância desta conferência num contexto internacional marcado por novas ameaças e pela crescente importância da cooperação entre aliados", lê-se na nota enviada.

Dirigido a decisores, académicos, estudantes e ao público em geral, o encontro pretende estimular uma discussão informada sobre os desafios presentes e futuros, contribuindo para um diálogo plural e participativo na Região Autónoma da Madeira.

O evento é de acesso livre mas sujeito a inscrição através do formulário https://forms.gle/QGdV4vkzJuHFo5b8A ou do código QR do cartaz em anexo.