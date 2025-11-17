Nómadas Digitais vão ao Liceu falar sobre trabalho remoto

A comunidade Madeira Friends desloca-se à Escola Secundária Jaime Moniz, esta terça-feira, para um encontro com os estudantes. O objectivo é falar sobre o futuro do trabalho remoto e o estilo de vida dos nómadas digitais.

Segundo explica nota à imprensa, durante o encontro dirigido aos alunos, serão explorados diversos conceitos, nomeadamente o que significa trabalhar remotamente e as oportunidades que este modelo oferece aos jovens madeirenses.

Na ocasião, será ainda apresentado o projecto Madeira Friends Tech Lab, "uma iniciativa que aproxima estudantes das novas tecnologias, do empreendedorismo digital e das competências do futuro".